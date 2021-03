Sólo hay 2 municipios sin COVID-19 en México

El rápido aumento en los casos de COVID-19, aunado al constante cambio de estrategias del gobierno federal para contener la pandemia sin afectar la economía, llevaron a que sólo dos de los 324 Municipios de la Esperanza se mantuvieran sin ningún tipo de contagio.

El programa, que inició el 18 de mayo de 2020, tres meses después de que se anunció de manera oficial el primer caso en el país, se mantuvo con San Bartolomé Zoogocho y San Francisco Ozolotepec, ambos en Oaxaca, como los únicos municipios fuera de la lista de contagios en todo el país.

Las localidades destacan por instalar filtros sanitarios y retenes en las entradas principales para evitar el ingreso de personas ajenas a la comunidad, además de estar ubicadas en la zona montañosa de esa entidad, donde los asentamientos son de menos de tres mil personas.

Sin embargo, la estrategia federal mostró tintes de su ineficacia 11 días después de su creación, pues en el último corte, elaborado el 29 de mayo de 2020, las autoridades sanitarias dieron cuenta de las cifras negativas del programa, ya que el virus alcanzó a 142 de las localidades denominadas como "de la esperanza", ya que colindaban con municipios donde sí se reportaron contagios.

Otros 37 lugares salieron por registrar positivos por primera vez, por lo que a finales de mayo, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, anunció el fin del proyecto para evitar confusiones, ya que varios gobernadores y alcaldes decidieron que, aunque hubiera localidades sin contagios, no habría reapertura.

Baruch Díaz Ramírez, vocero de la Comisión de Salud de la UNAM, consideró que la estrategia que se implementó parecía una buena idea para no afectar la economía; sin embargo, no se tenía contemplada la magnitud de la pandemia, pero una vez que se tuvo en consideración, no hubo cambios.

“Necesitaba evolucionar conforme al panorama, y es algo que le faltó”, dijo.

Ahora, con los índices de COVID-19 a la baja, suman ya 563 municipios en todo el país sin ningún contagio, lo que no quiere decir que hayan permanecido así toda la pandemia.

De acuerdo con el recuento por municipios de la UNAM, 47.60 por ciento pertenecen a comunidades de Oaxaca, seguido de Chiapas, con 14.20 por ciento, y Guerrero, con 4.26 por ciento.

VISTA RÁPIDA

● La mayoría de los 324 Municipios de la Esperanza son de alta vulnerabilidad: UNAM.

● Se caracterizan por ser zonas rurales, que están alejadas de los hospitales.

● Dependen de actividades económicas primarias y de la conexión con otras alcaldías.

● Oaxaca, Guerrero y Chiapas concentran la presencia de comunidades indígenas.

Por Frida Valencia

