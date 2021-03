¿Sabías qué hace muchos años, Jalisco se escribía con X? Esta es la historia

Desde la época prehispánica hasta 1836 Jalisco se escribió Xalisco, en vez de Jalisco como ahora lo conocemos, esto se debe a que la letra “X” era utilizada para producir el sonido correspondiente a la “J” antes de que se incorporara al alfabeto latino.

También se menciona que en náhuatl, la letra X reflejaba el fonema ʃ en AFI, o bien el fonema “sh” en inglés, por lo que los antiguos pobladores, escribían de otra forma el nombre del estado.

Pero para entender el cambio de debe de contar desde el principio, es decir desde el 16 de junio de 1823 cuando nació el Estado Libre y Soberano de Xalisco, nombre con el que se le conocería a la región antes llamada Nueva Galicia e Intendencia o Provincia de Guadalajara.

Cabe señalar que la palabra Jalisco proviene del Náhuatl y se compone por tres tres vocablos: “xalli” (arena), el segundo es “ixtli” (cara o superficie) y “co” (lugar), y que completan la oración “sobre la arena”, “la superficie de arena” o “el arenal”.

Lo anterior se denomina como topónimo, que son los nombres propios que adoptan los lugares geográficos. En muchas ocasiones tienen su origen en apellidos, nombres de personas, pero también pueden describir momentos, rasgos o algún dato relevante.

Otra de las teorías que se cuenta es que los españoles empezaron la traducción de los textos de los recidentes de Xalisco, pero ellos decidieron cambiar la X por la J para entender mejor el orden y el significado de las frases y oraciones, por lo que decidieron escribir Jalisco y así es conocido hasta la actualidad.

Esta pregunta también se genera constantemente en la palabra México, pero la Real Academia Española ya mencionó su postura:

“La grafía recomendada para este topónimo es México, y su pronunciación correcta, [méjiko] (no [méksiko]). También se recomienda escribir con x todos sus derivados: mexicano, mexicanismo, etc. (pron. [mejikáno, mejikanísmo, etc.]). La aparente falta de correspondencia entre grafía y pronunciación se debe a que la letra x que aparece en la forma escrita de este y otros topónimos americanos (→ Oaxaca y Texas) conserva el valor que tenía en épocas antiguas del idioma, en las que representaba el sonido que hoy corresponde a la letra j (→ x, 3 y 4). Este arcaísmo ortográfico se conservó en México y, por extensión, en el español de América, mientras que en España, las grafías usuales hasta no hace mucho eran Méjico, mejicano, etc. Aunque son también correctas las formas con j, se recomiendan las grafías con x por ser las usadas en el propio país y, mayoritariamente, en el resto de Hispanoamérica”.

GB