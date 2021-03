PVEM aparecerá primero en la boleta electoral antes que el PT

Por unanimidad de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), confirmó el acuerdo del INE/CG95/2021, por el que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), aprobó el diseño de la boleta electoral para el proceso electoral 2020-2021, con los ajustes en la proporción de los emblemas, documentación y adecuaciones de los documentos de casilla especial para el proceso electoral federal 2020-2021 de los partidos políticos, el cual fue impugnado por el Partido del Trabajo (PT).



En sesión pública no presencial, bajo el formato de videoconferencia, las magistradas y los magistrados determinaron que no le asiste la razón al PT, toda vez que los argumentos por los cuales el partido político impugnó no fueron debidamente fundados y motivados al omitir una valoración exhaustiva de las razones respecto del orden de los emblemas partidistas en el diseño de la boleta electoral.



Las magistradas y los magistrados de la Sala Superior consideraron que el hecho de que el PT argumente que su registro como partido político haya sido anterior o más antiguo que el del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), para tener una mejor ubicación en la boleta electoral, se contrapone a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).



Al analizar el expediente, se recordó que los emblemas a color de los partidos políticos aparecerán en la boleta en el orden que les corresponde de acuerdo a la fecha de su registro. En el caso de que el registro a dos o más partidos políticos haya sido otorgado en la misma fecha, los emblemas de los partidos políticos aparecerán en la boleta en el orden descendente que les corresponda de acuerdo al porcentaje de votación obtenido en la última elección de diputados federales.



Las magistradas y los magistrados recordaron que este ordenamiento no es la primera vez que se le aplica al PT, toda vez que ha participado en diversas elecciones donde también se ha aprobado el diseño de la boleta electoral y ha ocupado el mismo lugar que en la boleta aprobada y que ahora impugna.



Si bien es cierto que el registro del PT es más antiguo que PVEM, porque lo obtuvo el 22 de enero de 1991, dicho registro fue cancelado el 6 de noviembre del mismo año al no alcanzar el porcentaje mínimo exigido por la LGPIE, pese a que el 13 de enero de 1993 de nueva cuenta se le otorgó el registro definitivo.



En ese sentido, la Sala Superior confirmó el acuerdo del INE/CG95/2021 en el que se aprueba el diseño de la boleta electoral para el proceso electoral 2020-2021. (Asunto: SUP-RAP-35-2021).

alg