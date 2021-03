Pierden paciencia migrantes que intentan cruzar a Estados Unidos

Autoridades de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) cerraron la Garita de Tecate-Tecatito, en Baja California, tras un cruce masivo de migrantes extranjeros y mexicanos.

Pasadas las 7:00 horas, un grupo de inmigrantes irrumpió en el lugar y corrió por los carriles vehiculares, lo que sorprendió a los oficiales estadounidenses, que finalmente los detuvieron.

Desde esa hora, se cerró la garita y decenas de automovilistas permanecen en la fila en espera de la reapertura del acceso a Estados Unidos. Mientras en Tijuana, migrantes que acampan desde hace una semana afuera de la oficina del Instituto Nacional de Migración marcharon a la garita de San Ysidro.

“Joe Biden, por favor, déjanos entrar”, clamaron extranjeros y mexicanos que iniciaron la caminata la mañana de este martes, vestidos con playeras blancas, con la leyenda: “Joe Biden please let us inn”.

Los migrantes se cansaron de esperar para recibir el correo electrónico de ACNUR sobre su petición de asilo. Ayer se organizaron y comenzaron la caminata de la aduana de El Chaparral hasta el puerto fronterizo, donde oficiales del CBP custodian diariamente la frontera más visitada del mundo.

Alrededor de 250 migrantes permanecen en el campamento improvisado, por el anuncio que hizo el gobierno de Estados Unidos de que el viernes 19 de febrero empezaban a recibir a los que solicitan refugio. No obstante, al arribar por decenas, se les informó que la solicitud es vía electrónica, por medio del sitio conecta.acnur.org.

La mayoría de los migrantes centroamericanos llegaron en las caravanas de 2018 y 2019, pero ante el cierre de la frontera estadounidense, se quedaron varados en Tijuana.

Después Estados Unidos pidió a México convertirse en un “tercer país seguro” para los aspirantes a asilo político, y luego llegó la pandemia que los obligó a permanecer más tiempo en Tijuana, donde muchos ya trabajan en comercios y maquiladoras.

POR ATAHUALPA GARIBAY

