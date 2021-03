NL: Estudiantes de medicina van a paro por falta de vacunas; Colegio de Médicos convoca protestas

Médicos de pregrado y pasantes de medicina de Nuevo León anunciaron que entraron en un paro de actividades, al denunciar no ser considerados en el plan de vacunación nacional contra Covid-19.

Los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) denunciaron, a través de un comunicado, que dejaron de asistir a sus guardias y no colaborarán en la participación de atención a pacientes.

Se sumaron alrededor de 460 estudiantes que colaboran en el Hospital Universitario, quienes advirtieron no regresarán hasta que no se llegue a un acuerdo para que sus rotaciones clínicas se cancelen, se disminuyan sus horas o se les aplique la vacuna contra el Covid-19.

“Nos vemos en la imperiosa necesidad de recurrir a un paro de actividades que no podrá ser considerado como mal intencionado o al margen de nuestra vocación de servicio. Afirmamos que esto no obedece a no querer continuar sirviendo. Sino más bien a que no contamos con los recursos para continuar sirviendo como hasta hoy lo hemos realizado”, se informó.