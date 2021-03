Mujeres de Sonora rodarán en bicicleta por las calles de Hermosillo para conmemorar el 8M

Como parte de la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer se llevará a cabo en Hermosillo, Sonora la tradicional Rodada de altura, que se realiza desde hace 9 años con el objetivo de empoderar a la figura femenina e impulsar el uso del medio de trasporte.

La Rodada de altura tendrá lugar el próximo domingo 7 de marzo, un día antes de la fecha oficial, esto para dar oportunidad a las mujeres que trabajan durante la semana que puedan asistir, la salida será a las 10:30 horas desde Plaza Zaragoza y pasearán por avenidas principales de la capital sonorense para regresar al punto de partida.

“Empezó en 2012, a partir de ese año se ha hecho una tradición, es una rodada conmemorativa, y esta edición 2021 se llevará a cabo el 7 de marzo porque procuramos hacerla en fin de semana para que todos tengan la oportunidad de asistir”, explicó Alma Angelina Gutiérrez, quien encabeza el colectivo Mujeres en Bici HMO, organizadoras del evento.

Alma Angelina manifestó que los requisitos para participar son respetar la sana distancia, portar en todo momento el cubre bocas e ir con vestimenta casual e incluso quien desee ir en tacones lo puede hacer. “Lo único que no deben llevar es ropa deportiva, porque queremos echar abajo el mito de que la bicicleta es solo deporte, nuestro lema es que la bicicleta es medio de transporte y con la vestimenta que vas a tu trabajo puedes andar en bicicleta, es un medio tan noble que con cualquier calzado puedes andar en bici”, dijo.

Los hombres también son aceptados en el evento, pero si es esencial que respeten los lugares de enfrente para que las mujeres sean las que encabecen el trayecto. “Ellos lo han entendido muy bien, nos pueden acompañar el esposo, el hijo, el amigo, no es un maratón, no es un carera, es simplemente sentir la cuidad a bordo de la bicicleta”.

Se recorrerán diversas calles de Hermosillo. Foto: Cortesía.

Alma Angelina Gutiérrez

Fue por la invitación de una de sus tres hijas que Alma Angelina se aventuró desde hace nueve años a subirse nuevamente a la bicicleta y rodar, ahora lo hace para pasear, para conocer la cuidad, para ir al trabajo y para demostrar que se puede poner un granito de arena al cuidado del medio ambiente y a la salud con el uso de este medio de trasporte.

“Voy a cumplir nueve años de ser ciclista urbana en Hermosillo, mi hija menor fue la que inició con un grupo de personas a rodar y a mí como madre de familia me daba mucho miedo, le decía que le iba a pasar algo, que los carros no respetaban, era mi angustia y un día me dijo que si sabía andar en bicicleta y me invitó a que lo hiciéramos juntas, en esa ocasión tenía muchos años sin subirme a una, pero no podía quedarle mal, esa maravilla de libertar que te da la bicicleta, subiéndote una vez ya no te bajas”, confesó.

Alma Angelina también es amante del arte urbano es por eso que durante sus recorridos realiza una especie de trivia a sus seguidores, se toma una fotografía en algún punto de la “Ciudad del sol” y les pregunta ¿En dónde estoy?

“La bicicleta hace comunidad, cuando vamos en un automóvil, vamos con estrés y pendientes de semáforos o de la prisa, cuando vas en bicicleta es otra la mentalidad con los cinco sentidos en alerta, pero hacemos una comunidad de alegres ciclistas y me gusta narrarle a la gente lo que veo cuando voy en bici, me gusta destacar casa expresión artística de la gente”. Alma Angelina también es amante del arte urbano. Foto: Cortesía.

Bici activista

Alrededor de 15 a 20 mujeres integran el colectivo, las participantes oscilan entre los 20 y los 62 años todos ellas entienden que una bicicleta en la calle, es un auto menos, un cajón de estacionamiento disponible y un respiro al medio ambiente.

“Estoy trabajando en una movilidad sostenible con enfoque de género, me da mucho gusto cuando las mujeres se integran al colectivo, ese es mi objetivo que sobre todo las mujeres se den cuenta que nos ayuda a la economía, en la actividad física, nos incrementa el sistema inmunológico, te da una mayor independencia”, puntualizó.

A las rodadas han llegado mujeres con sus hijas, esa es una de las satisfacciones más importantes para Alma Angelina “Siento mucho gusto, me alegra mucho, en ocasiones me gritan en la calle: adiós mujer en bici”, declaró.

Por Gladis Balbastro

GB