Marcelo Ebrard: Combinando esfuerzos públicos y privados se pueden mejorar los servicios al ciudadano

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard aseguró que la combinación de esfuerzos públicos y privados pueden mejorar la calidad de los servicios al público.

En la inauguración de la Oficina de Pasaportes “Coyoacán” en la Plaza Comercial Punto MAQ, al sur de la Ciudad de México, el canciller expuso que estas nuevas instalaciones se echaron a andar con el impulso de los servidores públicos y los empresarios.

“En el escenario de austeridad que hemos vivido le dijimos a Carlos (Candelaria) no hay dinero (...) tenemos que lograrlo con lo que tenemos con ideas nuevas (...) que es combinar cuestiones muy sencillas, si no tengo recursos cómo mejoro las instalaciones, pues bueno buscó espacios donde los hay, plazas comerciales que tienen otro objeto, otro propósito, legítimo por parte de sus constructores, para que a lo mejor no tienen el mismo nivel de ocupación hoy que lograrían tener si tuviesen servicios de alto nivel importantes para el público”, explicó.

Marcelo Ebrard dijo que estas nuevas instalaciones darán servicios de calidad a los ciudadanos.

“Se va a atender aquí a un millón de personas, un millón de personas que van a tener otra experiencia de servicio público, con otros horarios, con otra categoría, con otra calidad de servicios, también eso es importante para nuestras trabajadoras y trabajadores, tienen otras instalaciones, en conjunto es, México es un país que es de las 15 economías más grandes del mundo, nosotros somos una potencia, sólo tenemos que decidirnos a llevarla a cabo y lo que está modesta iniciativa nos deja ver, es lo que podemos ser si nos proponemos serlo y queremos serlo, como nos ha convocado el presidente la república”, señaló.

Por su parte, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum dijo que a pesar de la pandemia de COVID-19 la capital nunca cerró sus puertas a ningún extranjero el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

“Siempre estuvo abierto para recibir personas el día de hoy con estos signos de recuperación económica que se muestra en el país y también en la ciudad, y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México está recibiendo el 60% de las personas que recibían enero del 2020, es decir, hay una recuperación muy importante y con la masificación de la vacuna no solamente nuestro país sino en todo el mundo, sabemos que muy pronto también se va a recuperar la posibilidad de que mexicanos, mexicanas, puedan viajar al extranjero a realizar distintos viajes en particular los viajes de turismo, así que, estamos en una condición distinta”, indicó.

Al evento acudieron la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, y el titular de la Unidad de Financiera, Santiago Nieto.

Por Paris Alejandro Salazar

