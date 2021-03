Jalisco: por altos niveles de estrés médicos y enfermeras discuten hasta por una pluma

Discusiones por una pluma o porque no se le presenta al paciente por nombre, han sido detonadores para problemas entre médicos y enfermeras, todo a causa de los altos niveles de estrés que están presentando en el último año por la pandemia de Covid-19

Ellos enfrentan a diario la muerte de pacientes y en su interior el temor de ser contagiados y llevar el virus a casa.

“Lo tomo todo como si fuera personal, si no hay una pluma o si no me presentan al paciente considero que es contra mí nada más o que esta persona tiene algo contra mí, y esta es una fantasía creada por efecto del estrés y por no tener claridad de observar que todos deseamos lo mismo: queremos dejar de sufrir la pandemia y queremos ser felices, regresar seguros a nuestras casas”, explicó Guillermo Aréchiga Ornelas, director del Instituto para el Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos, en la Secretaría de Salud Jalisco.

Alrededor de cien trabajadores vinculados al área Covid tanto del Hospital General de Occidente como del Hospital Dr. Ángel Leaño participaron reciben el curso-taller Respira, para aprender técnicas de relajación, manejo del estrés y disminución del agotamiento.

“Al vivir esta magnitud (de estrés) tan impresionante, que es la pandemia, distorsiona mi mente, que estoy sobrecogido por el miedo a contaminarme, a contaminar a los demás y estoy actuando más en automático, con poca capacidad de atención y de discernimiento, y de parar. Así se llama uno de los ejercicios: ‘Paro’. Es decir, paro cuatro o cinco veces al día, son tres respiraciones, inhalo y pienso qué siento, qué estoy haciendo, por qué estoy parando, y después regreso a mi actividad”, describió.

El personal médico conoce de la mano de profesionales en entrenamiento mental y socioemocional, varios ejercicios de respiración y manejo de emociones que les brindan herramientas y estrategias para generar hábitos nuevos que les beneficiarán en su vida laboral, personal y familiar.

El secretario de Salud en Jalisco, Fernando Petersen Aranguren explicó que en estos cursos participarán profesionales de la medicina, biomédicos, de enfermería, de trabajo social, de psicología administrativos, personal de camillería y de mantenimiento.

Por Adriana Luna

