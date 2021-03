Hoy No Circula en Hidalgo | Jueves 04 de marzo, Fase 3 Covid-19

El Hoy No Circula en Hidalgo se decretó con el objetivo de disminuir la movilidad en la entidad y así evitar un aumento en los contagios de Covid-19. Comenzó en mayo de 2020 y se ha modificado según el cambio en el semáforo epidemiológico de los municipios.

Este martes 2 de marzo, el titular de la Secretaría de Salud de Hidalgo, Efraín Benítez Herrera reiteró que pese al semáforo federal que coloca al estado en amarillo, 33 municipios siguen rojo y los restantes en naranja.

Se determinó reducir restricciones al Hoy no circula sanitario al 33 por ciento, para la siguiente semana, el cual se realizará por número de placa y no por terminación par y non.

En 33 municipios de Hidalgo, el programa Hoy No Circula continúa al 50% por disposición de autoridades sanitarias para hacer frente a la pandemia. pic.twitter.com/dsSLuw5vQi — Seguridad Pública de Hidalgo (@SSP_Hidalgo) March 3, 2021

De acuerdo con el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo los municipios donde se instruye el lineamiento son: Actopan, Ajacuba, Apan, Atitalaquia, Atotonilco el Grande, Atotonilco de Tula, El Arenal, Epazoyucan, Huasca de Ocampo, Huichapan, Ixmiquilpan, Mineral del Chico, Mineral del Monte, Mineral de la Reforma, Mixquiahuala de Juárez, Omitlán de Juárez, Pachuca de Soto, Progreso de Obregón, San Agustín Tlaxiaca, Singuilucan, Tecozautla, Tepeapulco, Tepeji del Río de Ocampo, Tizayuca, Tlahuelilpan, Tlanalapa, Tlaxcoapan, Tolcayuca, Tula de Allende, Tulancingo de Bravo, Villa de Tezontepec, Zapotlán de Juárez y Zempoala.

Hoy No Circula Jueves – Hidalgo

Para este jueves 04 de marzo, no circulan los automóviles con terminación de placa non, independientemente del holograma es 00, 0. Lo anterior también aplica para autos con placas de otras entidades federativas y el extranjero que circulen por el estado.

Los vehículos incluyen a cualquier unidad de combustión interna, híbrida o eléctrica que circule en vialidades de la entidad y cuente con matrícula de circulación (automóviles, camionetas, camiones, entre otros). El cupo máximo por auto es de 2 personas con sana distancia.

Las sanciones o multas a los conductores que violen la disposición, serán aplicadas únicamente por los oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo.

Excepciones al Hoy no circula

Motocicletas

Servicios de emergencia, Seguridad Pública, Bomberos y rescate

Unidades de transporte foráneo público y foráneo de pasajeros

Particulares usados para transportar a personal del sector salud, debe mostrar identificación

Abasto, atención y proveeduría de actividades esenciales con documento expedido de empleador

Personas con discapacidad

Particulares en circunstancias de urgencia médica

Particulares en los que se traslade personal de actividades esenciales, deben portar identificación oficial

Dependencias de las administraciones, municipal, estatal o federal que lleven a cabo revisiones

Transporte a personal de la Procuraduría

Transporte de programas sociales

