Genera polémica reforma a la FGR

La reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR), impulsada por el fiscal Alejandro Gertz Manero y Morena, se topó con resistencias del gobierno federal y senadores morenistas que buscan modificar la minuta.

El subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, externó que la iniciativa plantea un divorcio de las Fiscalías nacional y estatales con mecanismos del gobierno federal, como búsqueda de personas o desaparición forzada.

"Se pretende que se elimine la responsabilidad de la FGR con las víctimas y mecanismos, no sólo de desaparición de personas, sino de trata de personas, de tortura y otros mecanismos", dijo en el parlamento abierto del Senado.

El subsecretario sacó la cara por organizaciones y familiares dedicados a la búsqueda que han criticado que el Senado no ha organizado un verdadero parlamento abierto, ya que hasta ahora no se toman en cuenta sus propuestas, ni mucho menos escuchan el llamado a que no se deslinden de los mecanismos.

El senador Germán Martínez (Morena), integrante de la Comisión de Justicia, criticó que no se haya llevado a cabo un verdadero parlamento, donde se escuchen las voces de las víctimas y familiares.

"La reforma a la Ley Orgánica es una mentira, una simulación, no se han escuchado las voces de las víctimas y organizaciones que se dedican a la búsqueda de personas desaparecidas", manifestó.

El coordinador del PRD, Miguel Mancera sostuvo que la Fiscalía debe respetar y observar los derechos que otorga la Constitución.

SE SUMAN

MC considera que la reforma libera a la FGR de responsabilidades en Derechos Humanos.

El PAN pidió a la FGR no salir del Sistema Nacional de Búsqueda.

Por Misael Zavala

dza