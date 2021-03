Extranjero grafitea el Palacio de Bellas Artes; lo detienen por cometer delito federal

La Dirección Jurídica del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) interpuso este domingo una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de un ciudadano extranjero quien grafiteó la fachada del Palacio de Bellas Artes, acción que es considerada un delito federal por lo que se inició la investigación correspondiente.

Luego que el domingo 28 de febrero la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuviera a un turista por escribir con grafiti la frase “IM MUHA” en la fachada del recinto cultural, autoridades del Centro Histórico de la Ciudad de México informaron de los hechos a la Subdirección General de Patrimonio Artístico Inmueble, del INBAL.

Tras darse a conocer lo ocurrido, este martes el INBAL informó que por tratarse de la afectación de un monumento artístico federal, tanto la dependencia como la Secretaría de Cultura de la CDMX dieron atención a la solicitud de presencia ante la FGR, la cual iniciará una investigación.

Realizarán dictamen técnico de daños

El INBAL informó que debido al grafiti realizado la Dirección Jurídica del Instituto interpuso ante la FGR una denuncia de hechos en contra del turista responsable. Mientras tanto la Secretaría de Cultura y el INBAL indicaron que darán seguimiento al desarrollo del caso.

Además en INBAL dio a conocer que se realizará un dictamen técnico de los daños al monumento a cargo del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble, mientras que la FGR realizará un peritaje adicional, todo esto como parte de la investigación.

Mientras transcurran estos procedimientos se informó que el grafiti no será borrado de la fachada del inmueble para cumplir con el proceso de investigación y será hasta que el procedimiento concluya cuando se quite de manera definitiva. Hasta el momento no se ha revelado el nombre ni la nacionalidad del turista.

De acuerdo con el Artículo 52 de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Históricos y Artísticos, el Palacio de Bellas Artes fue declarado como Monumento Artístico por Decreto Presidencial, el 4 de mayo de 1987, por lo que el daño se considera como un delito federal.

