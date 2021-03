En Tamaulipas quieren quitar licencias de conducir a borrachos

Con la intención de disminuir los accidentes, principalmente a causa del consumo del alcohol, la diputada local Karla Mar Loredo lanzó una iniciativa con proyecto de decreto de reforma a la ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Tamaulipas, en la que se prevén sanciones más severas, como la suspensión de hasta 10 años de la licencia de conducir.

La legisladora señaló que esto deriva del alto índice de accidentes viales, los cuales en muchas ocasiones son de fatales consecuencia, ubicándose Tamaulipas en el lugar onceavo en accidentes viales en el país.

“En México según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se genera un costo del 1.7% del Producto Interno Bruto por los accidentes viales y de esto el 40% se destina a la vía pública y vehículos dañados, así como a procesos administrativos en Juzgados y Ministerios Públicos; el 11% es destinado a la atención a la salud, el 34% lo absorbe la seguridad social, pero el 66% lo hace el bolsillo de los mexicanos que terminan por endeudarse”, puntualizó.

Mar Loredo, refirió que los siniestros que se registran afectan principalmente a la población joven, de los cuales, el 70.9% son hombres, el 6.2% son mujeres y el 22.9% se dan a la fuga “y es importante mencionar estos se reportan en fin de semana en un horario nocturno”.

“Derivado del crecimiento de la población en las entidades y con ello en cada municipio, se requiere más transporte ya sea particular o público y con ello se ha incrementado considerablemente el número de accidentes viales, lamentablemente muchos de ellos con pérdidas de vidas humanas, lesiones permanentes y daños materiales”, continuó diciendo.

Recalcó que a nivel nacional, Tamaulipas ocupa el onceavo lugar en accidentes de tránsito, siendo éste una de las entidades más agraviadas, “aun y cuando se han realizado esfuerzos institucionales de difusión y otras campañas para prevenir la incidencia de accidentes que lamentablemente no han dado los resultados esperados, pues en el año 2019 se tuvo un registro de 13,815 siniestros”.

Noticias Relacionadas Tamaulipas se quedará sin marcha del 8M por pandemia de coronavirus

Dijo que por ello, se ha determinado en la Fracción Parlamentaria del Acción Nacional contribuir a concientizar a los ciudadanos en la prevención y abatimiento de estos incidentes es el de incrementar las sanciones por la Comisión de las conductas que los generan.

En la reforma se puso a consideración el artículo 49 Bis, se suspenda hasta por 18 meses, en lugar de los seis que actualmente dispone esta ley, por infracciones a las disposiciones previstas en el numeral 19 TER fracciones I, incisos b) y c) segunda y tercera de esta ley o sus relativos de la norma, como según sea el caso.

Y hasta 10 años de cancelación de licencias de conducir a los responsables de accidentes de tránsito que los hayan ocasionado bajo los efectos del alcohol, drogas, psicotrópicos, estupefacientes o sustancias análogas y de los cuales hayan resultado una o varias personas con lesiones permanentes o de muerte.

Para finalizar, la diputada Karla Mar dijo que no ha sido posible la cancelación definitiva de la licencia de conducir debido a la existencia de una acción de inconstitucionalidad otorgada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomando como referencia que no garantiza la certeza jurídica a la ciudadanía, toda vez que no establece un parámetro exacto de su aplicación vulnerando así los derechos de seguridad jurídica de los ciudadanos.

Por Carlos Juárez

AV