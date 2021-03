Adrián de la Garza busca regresar programas

El programa de salud y los apoyos sociales que canceló el gobierno federal se volverán a implementar y estarán a cargo de la administración estatal, aseguró el candidato a gobernador de la coalición Va Fuerte Por Nuevo León (PRI-PRD), Adrián de la Garza.

En entrevista con El Heraldo de México, de la Garza expuso que los habitantes ya contaban con programas estratégicos que desaparecieron, como el Seguro Popular y las Estancias Infantiles para garantizar la salud y el bienestar de las familias neoleonesas.

“Vemos programas sociales que se han cancelado a nivel federal como el Seguro Popular, que faltan medicamentos en el Seguro Social, que las guarderías también un tema muy socorrido por las mujeres trabajadoras, ya no tienen esas posibilidades, entonces Nuevo León va a ayudar a suplir esos programas que ya contaba la gente de Nuevo León con ellos y que ahorita ya no los tienen”, señaló.

Adrián de la Garza explicó que de ganar la elección el 6 de junio no le preocupa la relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que ésta será institucional y centrada en tres ejes de gobierno: finanzas sanas, seguridad y cohesión social.

“Lo que me preocuparía es el tema de cumplir, me voy a ocupar por cumplir mis propuestas, que tenga Nuevo León finanzas sanas para poder invertir en educación, garantizar la salud para la gente que ya no tiene el seguro popular, darle un seguro universal en materia de salud, entre otros muchos planes”, indicó.

El candidato afirmó que durante su gestión se terminará con las improvisaciones y ocurrencias en la administración pública.

“Hay que hacer un trabajo claro, hay que ser estratégicos, eso es lo que nos ha caracterizado, que no ando haciendo improvisaciones, que no hago payasadas, que soy serio”, enfatizó.

Por Paris Salazar

