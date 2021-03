En una democracia, no hay absolutos; señala López Obrador

Para el presidente Andrés Manuel López Obrador en una democracia, con elecciones limpias y transparentes, nadie es absoluto.

“Estamos obligados a establecer la democracia, porque la democracia no nos va a traer el cuerno de la abundancia, no es que ya habiendo democracia va a ver crecimiento económico y va ver empleo y va a ser próspero, no.

“La democracia nos aporta cosas muy importantes: una sobre todo; el que nadie se sienta absoluto en ningún nivel de la escala y que sea siempre el pueblo el que tenga las riendas del poder en sus manos, eso es la democracia, son contrapesos, equilibrios, que son indispensables, si domina un sólo partido, si hay sólo un hombre fuerte, si existe una dictadura, pues el pueblo nunca es escuchado, tomado en cuenta”, dijo.

Al supervisar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, en este municipio donde vivió Francisco I. Madero, el mandatario reiteró su llamado para que se realicen elecciones limpia.

Consideró que con triunfo electoral en 2018, están obligados a establecer la democracia en el país, por lo que destacó la importancia de la competencia en una democracia.

Es como la competencia en el comercio, añadió, si en San Pedro sólo existiera una sola tienda, pues el tendero por muy bueno que fuera tendría la tentación de vender cara la mercancía y hasta de regañar a la gente.

Pero si hay dos, tres, cuatro, cinco, 10, 20, 30, 50 tiendas ya es distinto, ya hay competencia, tiene que tratar bien a la gente y tienen que dar buenos precios, eso es la democracia.

En ese sentido, celebró el pacto firmado con los gobernadores, a través del Acuerdo Nacional por la Democracia.

"Eso es lo que quería (Francisco I.) Madero, que se garantizaran las libertades, y por eso yo hago un llamado para que todos cuidemos de que las elecciones sean limpias, sean libres”, expresó.

En ese sentido, consideró que es necesario desterrar viejas prácticas como la “repartidera” de despensas, el frijol con gorgojo, láminas de zinc, pollos, pato, chivos, borregos, puercos, cochinos y hasta dinero en efectivo por los votos.

"Eso tiene que quedar en el olvido, que se vaya a la historia, pero al basurero de la historia, que entre todos que tenemos esta gran oportunidad de transformar a México le dejemos ese legado, es herencia a las nuevas generaciones, el hábito democrático”, expuso.

Por: Francisco Nieto

