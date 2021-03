Abuelita exige el uso de cubrebocas a chófer y pasajero de transporte público; "Son un riesgo"

Una mujer de la tercera edad abordó un transporte público de la ruta Madero-Águila, pero uno de los pasajeros viaja sin el uso de cubrebocas. Ante esto, se dirigió al conductor para darse cuenta de que éste tampoco lo estaba portando.

Al percatarse de esto le exigió que pusiera el ejemplo porque este esta es una de las medidas para evitar el contagio de Covid-19 entre las personas.

Durante una conversación con otra usuaria, afirmó que es necesario que todos los pasajeros utilicen el cubrebocas sobretodo porque se encuentran en un transporte público. Además, pidió que se realicen vigilancias para que este tipo de acciones no se presenten en las rutas.

Después de que el conductor se colocó el cubrebocas, la mujer le agradeció por usarlo pero al mismo tiempo le pidió que no permita el abordo de personas que no lo usan porque es un riesgo para los demás pasajeros que alguien no lo utilice.

Cifras de Covid-19 en México

Este día, la Secretaría de Salud informó que el número de personas fallecidas por Covid-19 es de 200 mil 662, mientras que las personas recuperadas ascienden a millón 755 mil 798.

Debido a esto y el inminente inicio de la Semana Santa, autoridades de distintos puntos del país han decidido suspender actividades para evitar mayor número de contagios entre la población.

