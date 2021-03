Preguntas Aprende en Casa 3 SEP | Primaria 5° y 6°, 25 de marzo: actividades y respuestas

Alumnos, docentes y padres de familia pueden ver diariamente el programa Aprende en Casa 3, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021, y así dar seguimiento a las clases en línea para estudiantes de educación básica. Esto en el contexto de la presente emergencia sanitaria por Covid-19.

A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este jueves 25 de marzo para quinto y sexto grado de educación Primaria.

La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios.

Toda la información que enseguida obtendrás corresponde al material educativo que se vio en el apartado Actividades, del nivel Primaria, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa 3 este jueves.

5° grado

Lenguaje

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás distintos recintos en el mundo en donde se representan espectáculos artísticos.

¿Qué hacemos?

Hoy el instrumento invitado es la batería. Presentado con un gran músico: Enrique Nativitas. Quiero aprender una canción, pero me cuesta mucho trabajo pronunciar las palabras porque están algo raras. Sabías que hay una manera muy divertida para practicar la dicción para cantar; ya que es de las cosas más importantes, porque si no pronuncias bien pues no se te va a entender la canción.

Te invito a leer un trabalenguas en voz alta. ¿Qué te parece? Juan tuvo un tubo, y el tubo que tuvo se le rompió, y para recuperar el tubo que tuvo, tuvo que comprar un tubo igual al tubo que se rompió. ¿Qué te parece si ahora cantas una canción donde los finales de frase tengan un ligero trabalenguas?

¡Te invito a que practiques diferentes trabalenguas y te diviertas con ellos! ¿Has practicado leer y escribir las notas musicales do, re, mi, fa sol, la y si? Si no has podido practicar, te voy a ayudar. Hay varios trucos para facilitar la lectura de la música. Los trucos para pasar de nivel en los videojuegos.

Un truco es memorizar las notas que se escriben sobre las líneas del pentagrama con la clave de sol. La clave de sol la escribimos en la segunda línea del pentagrama. Ya sabes el orden de las notas do, re, mi, fa, sol, la y si, ¿cierto? ¿Lo recuerdas?

Repasa tu escritura. Si sigues escribiendo, después de si, se repite do, de nuevo re, mi, fa y así sucesivamente. Para seguir escribiendo más notas en el pentagrama de manera ascendente, necesitas de las líneas adicionales. El orden de las notas se repite: do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do etc.

Volviendo a las notas dentro del pentagrama, si dejas sólo las notas escritas sobre las cinco líneas del pentagrama. ¿Cómo se llaman? Te doy una pista, ve las notas que acabamos de escribir: MI, SOL, SI, RE Y FA.

Con este truco si olvidas el nombre de las notas, tú mismo podrás averiguar y descubrir sus nombres. Hoy te tengo una sorpresa, sabes que has estado en casa por mucho tiempo así que decidí dar una vuelta al mundo en unos minutos con un TOP 5 que te sorprenderá, pues te mostramos 5 lugares alrededor del mundo en donde se representan artes escénicas.

TEATRO DE MARIONETAS DE AGUA THANG LONG, HANOI, VIETNAM

Se trata de un teatro de marionetas, pero no cualquiera, ya que estas representaciones son sobre el AGUA, Así es, este se originó en los arrozales inundados del río Rojo por eso la idea del agua y se han hecho representaciones durante más de 1,000 años.

Este gran espectáculo, se compone de un estanque de agua donde se colocan las marionetas que son articuladas por actores detrás de una lona que también sirve como decorado y es acompañado por músicos, cantantes en vivo, hielo seco y fuegos artificiales.

COMPAÑÍA SOGOLON DE TEATRO DE MARIONETAS EN LA REPÚBLICA DE MALI EN ÁFRICA

Este teatro hace adaptaciones de cuentos y leyendas, dando vida a nuevos personajes que fabrican con papel maché o con trapos. Sus obras hablan de temas del cuidado del medio ambiente, salud o concientización de situaciones que ahí suceden como los incendios de la sabana. También es tomada como una experiencia terapéutica.

CASA DE ÓPERA DE SIDNEY EN AUSTRALIA

Este es uno de los lugares más impresionantes, maravillosos y reconocidos mundialmente. Aquí podrás escuchar a una de las mejores orquestas del continente, también es sede de la Compañía de Teatro de Sídney y por supuesto de la Compañía de Ópera de Australia, pues es llamada “casa de ópera”. Actualmente los espectáculos para niños son muchos y muy recurrentes. ¿Te imaginas entrar a este hermoso teatro?

TEATRO PEQUEÑO ÁNGEL EN LONDRES

Es un pequeño salón especialmente diseñado para niñas y niños y para la preservación de los espectáculos de marionetas desde hace ya 30 años. Aquí no solo podrás presenciar grandes espectáculos de títeres, sino que también te permiten experimentar con marionetas de distintos materiales y tamaños. Ofrece espectáculos gratuitos en línea, actividades manuales y una sección donde los niños pueden compartir sus creaciones.

EL PALACIO DE BELLAS ARTES

Está ubicado en la capital de nuestro país. Es considerado el más importante en la manifestación de las artes en México y ha sido escenario y testigo de mucha historia. Dentro de él, podemos encontrar muchos escenarios, espacios artísticos y museos, donde podrás disfrutar una gran variedad de espectáculos de todo tipo, dedicados a las niñas y niños.

¿Sabes qué es lo mejor? que podrás encontrar miles de actividades, conciertos, recorridos virtuales y contenido exclusivo para ti desde casa entrando a su sitio de internet. Espero que te haya gustado este rápido recorrido por el mundo, ¿cuál ha sido tu favorito?, ¿conocías ya alguno de ellos? No te pierdas la siguiente clase para conocer más de la música y las artes en México y el mundo.

6° Primaria

Lenguaje

¿Qué vamos a aprender?

Reflexionarás sobre la importancia de reconocer legalmente la diversidad lingüística de México. Elaborarás un glosario sobre las familias, agrupaciones y variantes lingüísticas de su estado.

¿Qué hacemos?

En esta sesión aprenderás sobre la diversidad lingüística y cultural que nos caracteriza y sobre lo importante que es reconocernos como un país pluriétnico y pluricultural. ¿Te gustaría saber más acerca de los derechos lingüísticos que garantizan el uso pleno de las lenguas indígenas?

Para introducirte al tema, observa los siguientes videos, en los cuales se menciona la riqueza lingüística de México y de un relato en la lengua mazateca.

Lenguas indígenas en México - UNAM Global

El origen del arcoíris

En el programa televisivo se contará con la presencia del maestro Dionisio Demetrio Olivares Gamboa quien dará la clase en la lengua mazateca del estado Puebla, del municipio de San Sebastián Tlacotepec, también contestará algunas preguntas. ¿Su lengua es entonces una de las 16 variantes lingüísticas reconocidas para el idioma mazateco?

Jabina an xu choo, an ngichijku jmi, jkin kuyo jtinina, ku yo cho chito ndo mi noxkinro ku jtin chito xu cho ndo mi tafuu ku noxijtsa.

La lengua mazateca pertenece a la familia lingüística otomangue. Mi variante lingüística se habla en el estado de Puebla en la región de la sierra negra específicamente en el municipio de San Sebastián Tlacotepec al sureste, colindando con los estados de Oaxaca y Veracruz. Como puedes observar en los saludos, aunque es el mismo mazateco, varía entre cómo se habla en Puebla y Oaxaca.

Es importante es saber que, aunque oficialmente se llama Mazateco, hay 16 formas diferentes de hablarlo. Por eso en esta sesión reflexiona sobre la importancia de reconocer legalmente la diversidad lingüística de México y trata de identificar las familias, agrupaciones y variantes lingüísticas del estado.

Ku ngo chotojya ngoda jani ngo chitsajanla akujtin an jtin tu ngotseenni noxinondo xu choto’o Mexiku

¿Te gustaría conocer más sobre esa diversidad lingüística? Para iniciar con el tema de hoy anota las siguientes preguntas para que más tarde indagues con tus familiares y con tu maestro o maestra e investigues en tus libros de texto o en internet para poder responderlas.

Ngo mo katsiyaa jabi an xu chibá, skanongi xutsani, kitijko ya lo mo yitsali tso mujun, chonongia chitoli’i o tso mujun ngona, totsi an o internet totsini an xu mi moli. Tuku mo chonongia jño china xujun tso jtin an xu mi moli.

A so kinujyo nguka’a xona xu cho an xu jkee, xu mi ta oxu choni kini tsijii.

A yoxkunngi chito xu jke’e an cho.

Amoó skoyoli jma an xu cho jkee chito xu mi ta chiño sayijini ngo ndona nongilii.

Akumo moli tso mii ngondali tajni ndona sa nujko’o jabo an xu nujki, aku’uñii.

¿Alguna vez has escuchado hablar una lengua indígena diferente a la tuya? ¿En dónde?

¿Conoces alguna región de tu estado en donde se hable una lengua indígena diferente a la tuya?

¿Logras diferenciar entre una lengua y otra?

¿Qué experiencias has tenido fuera de su comunidad como hablante de una lengua indígena?

En esta sesión vas a conocer las lenguas de México y algunas de sus variantes y para iniciar lee con atención la siguiente información. A través de las siguientes imágenes puedes observar algunos rasgos de las personas de los pueblos originarios que existen a lo largo y ancho del país. Son pueblos que poseen sus propias tradiciones, costumbres, vestimenta y lengua.

