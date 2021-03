Preguntas Aprende en Casa 3 SEP | Primaria 1° y 2° grado, 25 de Marzo: actividades y respuestas

Alumnos, docentes y padres de familia pueden ver diariamente el programa Aprende en Casa 3, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021, y así dar seguimiento a las clases en línea para estudiantes de educación básica. Esto en el contexto de la presente emergencia sanitaria por Covid-19.

A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este jueves 25 de marzo para Primero y Segundo grado de educación Primaria.

La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios.

Toda la información que enseguida obtendrás corresponde al material educativo que se vio en el apartado Actividades, del nivel Primaria, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa 3 este jueves.

1° Primaria

Lenguaje

¿Qué vamos a aprender?

Experimentaras trucos de magia sencillos, que te permitan usar tu imaginación y creatividad para sorprenderte.

Audio Circo

¿Has escuchado el audio? ¿A qué te recuerda esa música? Exacto, a un circo. por ello, es que la maestra Edith tenía puesto un sombrero, ¿qué estará tratando de hacer? Está tratando de aparecer algo del sombrero, pero no puede, ya dijo todas las palabras mágicas que conoce y nada.

¿Está tratando de hacer un truco de magia? Para lograr hacer un truco, algún mago debe compartir sus secretos y después practicar mucho. Como esta semana el proyecto se llama ¡Llegó el circo! Y a ti te encantan los actos de malabares, payasos, trucos de magia, quería mostrar un número de ilusionismo, pero creo que se necesita más información para lograrlo. En general todos los actos circenses requieren de mucha preparación mental y corporal. En esta sesión aprenderás más de las artes circenses, pero sobre todo de la magia.

¿Qué hacemos?

¿Qué es el circo?

Una de las actividades que se presentan en el circo es la magia. La magia es un arte del ilusionismo, y consiste en la habilidad de crear trucos, a través de la manipulación de diferentes objetos, situaciones o personas. Con estos trucos desafías lo que piensas que es real o posible.

Por eso la magia te hace pensar que lo que estás observando no tiene explicación. No sabes cómo está sucediendo. En una ocasión un mago apareció un peluche conejo de la nada, no se sabe cómo lo hizo, de dónde salió. Lo cual se convierte en un misterio.

El circo está lleno de ilusiones, y existen muchas escuelas que enseñan las prácticas circenses a muchos jóvenes. Para conocer acerca de ello, observa el siguiente video.

Cuerpo, voces, letras: acción. Circo de valores

¿Qué te ha parecido el video? ¿Te gustó la magia? Con estos números de magia, la sorpresa, el asombro siempre están presentes. Sigamos conociendo la magia del Circo. Ahora observa un video más del amigo TETLI.

Cápsula TETLI el circo

Notaste como el circo ha ido evolucionando a través del tiempo y cómo ha pasado de ser un acto de entretenimiento a ser parte de las artes escénicas. Algo bueno fue la prohibición de uso de animales, porque son seres que merecen respeto y vivir en libertad.

Es momento de hacer una función de circo, desde casa por supuesto. Puedes hacerlo usando toda la creatividad y poniendo en práctica mucho de los movimientos corporales que has aprendido en las sesiones.

Esta actividad puedes hacerla en familia. Entre todos crear tu función de circo, y todos pueden participar con un personaje. Exploraste en este proyecto algunas artes circenses como el clown, los malabares, la magia; los cuales con el uso de la creatividad y la imaginación te llevan a sorprenderte. Hiciste un viaje por el circo y te llevaste una parte de su magia contigo.

2° Primaria

Lenguaje

¿Qué vamos a aprender?

Comprenderás el significado que tienen las narraciones de la palabra antigua por su valor estético y el contenido cultural, escucharás y leerás narraciones de la palabra antigua y reflexionarás sobre la forma en que comienzan y terminan.

En esta sesión el Mtro. Elías Santiago del estado de San Luis Potosí, te estará apoyando con su conocimiento, él es hablante de la lengua tének.

Para esta sesión se prepararon varios materiales, ¿qué te parece si comenzamos viendo un video para que tengas una idea de cómo es el lugar donde vive Elías?

Ventana a mi Comunidad / Nahuas Huasteca y Tenek

El lugar donde vive es muy hermoso y vemos cómo conviven con la cultura náhuatl, incluso pudiste observar que en las escuelas están presentes tres lenguas: tének, náhuatl y español, y, ¡hay niños trilingües! Así son regiones, ricas en naturaleza y cultura.

Fíjate que el día de hoy aprenderás una parte muy importante de la cosmovisión indígena, en especial de la tének. “La palabra antigua”.

Es un conocimiento que viene de los tiempos más antiguos. La palabra antigua son conocimientos que vienen desde hace mucho tiempo, el tiempo antiguo, que se dan en forma de relatos y nos enseñan principalmente del origen de las cosas, nos hablan de temas sagrados para nuestra cultura. ¿Qué les parece si entramos de lleno a la clase? Pues, ¡adelante!

¿Qué hacemos?

Observarás un ejemplo de palabra antigua, así comprenderás mejor a qué nos referimos. Seguramente, han escuchado algunos relatos acerca de por qué vemos la silueta de un conejo en la luna, pues esta es la explicación desde la cosmovisión tének.

Observa el video:

Cómo llegó el conejo a la luna

La Palabra antigua nos habla de tiempos remotos, de la creación de las cosas, no tiene un autor, pues los autores fueron los primeros hombres y mujeres que compartieron estos relatos a sus hijos y nietos hasta llegar a nosotros. Se tienen más relatos de la Palabra antigua desde la cosmovisión tének, algunos relatos de la Palabra antigua serán compartidos contigo pon mucha atención.

Si tienes oportunidad de platicar con tus abuelos sabios, pues son ellos quienes tienen en su mente y corazón estos conocimientos ancestrales. También los pueden consultar en tus libros, sin embargo, es preferible que, si tienen la oportunidad, los escuchen de los abuelos sabios. Te presentaremos dos formas en cómo te puedes acercar a los abuelos. La primera se encuentra en esta cápsula.

Cápsula: Don Leopoldo y Jimenita. La palabra antigua

