¡Orgullo mexicano! Científico de la UNAM gesta embrión de ratón en útero artificial

Alejandro Aguilera Castrejón es un científico mexicano que participa en las investigaciones del Instituto de Ciencias Weizmann, sobre la gestación de un embrión de ratón dentro de un útero artificial.

El joven de 28 años, egresado de la carrera de Biología, en la Universidad Nacional Autónoma de México explicó que el objetivo es estudiar cómo, al día cinco, cuando se extrae el embrión, el cuerpo está compuesto por un tipo de célula y cómo se forman los órganos y los tejidos al día once”.

Aguilera es uno de los investigadores principales en el proyecto y el estudio de los alumnos del doctorado fue publicado en la revista Nature, bajo el titulo de Ex utero mouse embryogenesis from pre-gastrulation to late organogenesis.

El especialista mexicano explicó que el establecimiento del plan corporal de los mamíferos ocurre poco después de que el embrión se implanta en el útero materno y nuestra comprensión de los procesos de desarrollo posteriores aún es limitada.

Alejandro Aguilera participó en la investigación

¿En qué consiste el estudio?

El científico mexicano explicó que se desarrollaron plataformas de cultivo de embriones de ratón post implantación, ex útero, altamente propicias que permiten el desarrollo apropiado de los embriones antes de la gastrulación, hasta la etapa de formación de las extremidades traseras.

Jacob Hanna, otro de los investigadores en el estudio, explicó que la utilidad del estudio estaría cifrada en que se pueda hacer una analogía con otros mamíferos, incluidos los humanos. Aunque también reconocieron que existen cuestiones éticas relacionadas con el cultivo de humanos fuera del cuerpo.

La investigación promoverá la comprensión de la formación de órganos en los mamíferos y podría facilitar los avances médicos, ya que permite perspectivas no conocidas del proceso de desarrollo.

El estudio investiga el desarrollo en el embrión de los ratones

