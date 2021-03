En Zapopan aún no inicia campaña de vacunación contra Covid-19, desmienten información falsa

La vacunación contra Covid-19 en el municipio de Zapopan aún no inicia y no se han recibido más vacunas en Jalisco, por lo cual la Secretaría de Salud en Jalisco pidió que no se confíe en información falsa que anuncia centros de vacunación en donde ya hay personas que han acudido a hacer fila.

En redes sociales, la dependencia alertó que aunque se prevé que la aplicación de vacunas se inicié a personas mayores de 60 años residentes en Zapopan en el próximo lote de dosis que llegue al estado, aún se desconoce cuándo arribarán, la cantidad y los puntos de vacunación.

"Reiteramos que hasta el momento, NO existe información oficial. Te pedimos por favor, que no acudas a ninguno de estos sitios a hacer filas", se lee en la cuenta oficial de redes sociales de la Secretaria.

Desmienten resguardo de dosis

El titular de la Secretaría de Salud, Fernando Petersen aclaró que la entidad no esconde o resguarda biológicos de Pfizer o de cualquier otro laboratorio que se hayan recibido para la vacunación de residentes en Guadalajara.

"Como lo informé, el martes pasado recibimos 80 mil 925 vacunas contra #Covid19. El Gobierno federal decidió enviar casi 30 mil de ellas a otros estados. NO se quedaron en Jalisco. NO tenemos dosis “guardadas”, ni “retenidas”, ni las escondimos para usarlas con discrecionalidad", expresó el mandatario.

Añadió que en Guadalajara se dispuso de las 52 mil 650 vacunas y que desde este martes se está a la expectativa del arribo de otro bloque para continuar con la vacunación.

Cabe señala que en Jalisco ya se han vacunado a adultos mayores residentes de Tlaquepaque y Guadalajara, donde ha predominado la desesperación de familiares y personas con edad avanzada de tener un espacio en la lista de vacunación y así lograr tranquilidad en esta pandemia mundial.

Mencionan que la información se dará por canales oficiales. Foto: Especial.

Mayeli Mariscal

GB