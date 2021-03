Preguntas Aprende en Casa 3 SEP | Primaria 5° y 6°, 23 de marzo: actividades y respuestas

Alumnos, docentes y padres de familia pueden ver diariamente el programa Aprende en Casa 3, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021, y así dar seguimiento a las clases en línea para estudiantes de educación básica. Esto en el contexto de la presente emergencia sanitaria por Covid-19.

A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este martes 23 de marzo para quinto y sexto grado de educación Primaria.

La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios.

Toda la información que enseguida obtendrás corresponde al material educativo que se vio en el apartado Actividades, del nivel Primaria, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa 3 este martes.

5° grado

Lenguaje

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás la función y organización del debate.

¿Qué hacemos?

En clases anteriores, conocimos las características y propósitos de un debate, incluso, observamos y comentamos algunos ejemplos. Te recuerdo que un debate puede tener dos propósitos. El primero es que cada participante trate de convencer a su oponente y a la audiencia de que sus ideas son mejores sobre un tema de interés compartido. El segundo propósito de participar en un debate es el de escuchar con atención al oponente para comprender sus ideas y valorarlas. Incluso, esto nos puede ayudar a evaluar lo que pensamos, porque no siempre tenemos la razón y con frecuencia podemos aprender algo de quienes nos rodean.

Hoy vamos a seleccionar un tema sobre el cual debatir. Al elegirlo, se va a identificar cuál puede ser el punto de controversia o polémica, cuáles son las posturas contrarias que se pueden defender, y qué interés puede tener para ti, así como para una posible audiencia y al final se confrontarán los argumentos en un debate.

Puedes seleccionar un tema sobre el que te interese debatir e identifica la postura que te parezca más interesante defender. Elegí tres cápsulas de video que nos pueden sugerir temas para debatir. Observa el primer video del minuto 39:11 al 40:17.

Revolución Mexicana, una revolución popular

¿Qué tema y qué polémica te sugiere esta cápsula? Puede ser que tu respuesta sea Pancho Villa, y la polémica podría ser planteada como una pregunta: ¿verdad que Pancho Villa fue el héroe más grande de la Revolución Mexicana?

Pero con esa pregunta ya estás dando a entender una respuesta. Ya no habría mucho que debatir, y si la planteas de forma más abierta: ¿quién fue el héroe más grande de la Revolución Mexicana? Te darás cuenta, con esa otra pregunta, que ya te saliste del tema: ya no es Pancho Villa, sino los diferentes personajes históricos de la Revolución Mexicana.

A los interesados en la historia de México podrán valorar los aportes de Pancho Villa a la Revolución Mexicana. Ahora observa el siguiente video.

Explorar Marte representa grandes retos científicos y tecnológicos

¿En qué tema para debatir te hizo pensar esta cápsula? Tal vez, la forma de la Tierra. O podrías haber pensado en los viajes espaciales. Así que hay dos posibles temas. Hay que analizar cada uno y luego elegir. El viaje del que hablan en el video hace ver la posibilidad de que algunas personas vayamos a vivir a Marte cuando las condiciones sean posibles.

Y, ¿cuál sería la polémica que pudieras estar pensando? Podría ser que en algún momento, los seres humanos nos tendremos que preguntar si nos preparamos para colonizar Marte o si nos quedamos para arreglar el desastre que hemos provocado en la Tierra.

Sería de interés para quienes les gusta la astronomía, los viajes espaciales y los avances tecnológicos. ¿Para qué? Para aprender de un tema que es muy bonito y nos ayuda a imaginar un futuro posible para la humanidad frente al deterioro ambiental en la Tierra. Observa el tercer video del minuto 05:00 al 06:27.

Kipatla - Programa 11, Ndaku para Yaro

¿Qué situación nos presentan en la escena dramatizada que viste? El señor quiere rentar su casa, pero luego cambia de opinión y le dice a la familia que va a visitarlo que ya la rentó y que los papeles que llevan son insuficientes. Y, ¿por qué cambió de opinión?

6° Primaria

Lenguaje

¿Qué vamos a aprender?

Reconocerás formas de redactar una opinión documentada con argumentos. Distinguirás el uso de verbos y expresiones para reportar hechos y opiniones. Identificarás algunas de las principales características y funciones de las cartas formales y de opinión.

¿Qué hacemos?

En esta sesión vas a continuar trabajando con la práctica social del lenguaje 9: escribir cartas de opinión para su publicación. Es emocionante la posibilidad de conocer más a fondo las cartas de opinión como tipo de texto y, al final, escribir una en la que manifieste públicamente tus puntos de vista, ¿Qué opinas?

Es un buen hábito aprender a expresar tus razonamientos por escrito y, como lo vas a descubrir, las cartas de opinión constituyen una buena vía para hacerlo. Es fundamental que el tema te guste y te resulte interesante. Quizá podrías escribir una carta para promover el cuidado de las migalas y de las arañas en general. ¿No crees? Siempre que pienses en un tema pregúntate ¿Por qué me atrae ese tema?

Imagina que después de analizar “La migala” decides averiguar un poco más sobre el tema y aprendes que las arañas, aunque puedan provocarte miedo, son animales esenciales para mantener el equilibrio de los ecosistemas, pues, como se mencionó, son entomófagas, es decir, se alimentan de insectos, y ellas contribuyen, en gran medida, a controlar el número de especímenes y, en caso de que exista sobrepoblación, la eliminan.

Muchos desconocen esto, y es por ello que podría ser un buen tema para tu carta de opinión. Debido a que con mucha frecuencia se matan a las arañas y a muchos otros seres vivos sin pensar en su función dentro de los ecosistemas y, a final de cuentas, parece que a todos se les olvida que se tratan de seres vivos y que no tienen ningún derecho sobre ellos. Igual que los seres humanos, son habitantes del planeta y si la antigüedad otorgara algún privilegio, ellas tendrían las de ganar.

Aunque es probable que te gustaría opinar en una carta de muchos temas. Has pensado en la posibilidad de escribir sobre las razones por las que la lectura de literatura puede ser benéfica para la salud.

Sólo recuerda que en esta sesión de textos debes argumentar bien tus opiniones y que, por ello, la segunda posibilidad quizá no sea tan apropiada para desarrollarla en una carta de opinión, sino más bien en un ensayo o una investigación. ¡Argumentar no es fácil! Quizá puedas comenzar con un tema más sencillo y acotado.

Por otro lado, también recuerda que la propuesta de trabajo con esta práctica social del lenguaje es que la opinión se centre en una noticia reciente. Lo cual no significa, de ningún modo, que no puedas escribir cartas de opinión sobre otros temas. Expresar libremente tu opinión resulta un ejercicio muy saludable como individuos y como sociedad, aunque es fundamental anteponer siempre el respeto a los demás.

No te preocupes si tus dudas principales giran en torno al asunto de los argumentos, si no sabes bien a bien cómo identificarlos ni cómo elaborarlos, en particular en una carta de opinión pues el propósito de la sesión es, precisamente, identificar algunas de las principales características y funciones de las cartas de opinión, como título, destinatario, propósito, tema, tipo de lenguaje, opiniones, argumentos, y ciertos verbos y expresiones útiles para reportar hechos y opiniones.

Para comenzar a escribir tu carta, los materiales necesitas para la sesión de hoy son:

Cuaderno

Libro de texto de español

Algo con que anotar

Y, de ser posible, un diccionario

Recuerda tener siempre a la mano tu diccionario, durante esta clase y también al leer o al estudiar otras asignaturas. Úsalo con libertad y no sólo investiguen en torno a las palabras que buscas en estas sesiones. Piensa que el conocimiento profundo de la lengua te permite expresar con mayor precisión y claridad, entre otras cosas.

El texto literario que vas a leer en esta ocasión es “La Jirafa que de pronto comprendió que todo es relativo”, de Augusto Monterroso.Recuerdas que ya habías leído varios textos de Monterroso, no sólo el mini cuento “El dinosaurio” de hace tres sesiones, sino también “La Mosca que soñaba que era un Águila”, “La Oveja negra”, “El Rayo que cayó dos veces en el mismo sitio” y “El Grillo maestro”.

Disfruta el texto y lee con atención en la historia en general, pues reflexionarás sobre algunos aspectos particulares.

mypr