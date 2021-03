Preguntas Aprende en Casa 3 SEP | Primaria 3° y 4°, 23 de Marzo: actividades y respuestas

Alumnos, docentes y padres de familia pueden ver diariamente el programa Aprende en Casa 3, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021, y así dar seguimiento a las clases en línea para estudiantes de educación básica. Esto en el contexto de la presente emergencia sanitaria por Covid-19.

A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este martes 23 de marzo para Primero y Segundo grado de educación Primaria.

La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios.

Toda la información que enseguida obtendrás corresponde al material educativo que se vio en el apartado Actividades, del nivel Primaria, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa 3 este martes.

3° Grado

Artes

¿Qué vamos a aprender?

Conocerás qué es un resumen y a realizar uno correctamente. Pero antes debes recordar que en la clase pasada conociste el tipo de contenido que tienen los periódicos. También aprendiste que el periódico está dividido en diversas secciones. Recuerdas que conociste que en los periódicos puede haber secciones como la de Espectáculos, Cultura, Política, Infantil, Deportes, entre otras más.

También que las noticias están conformadas por las notas periodísticas, entrevistas, reportajes, fotografías y hasta anuncios.

Es bueno lo que has recordado para aprender mucho más el día de hoy. Vamos a iniciar con un juego que se llama “Une y reconoce” que consiste en unir con una línea los títulos de algunas noticias en la columna de la izquierda, y en la columna de la derecha aparecerán las fotografías que las ilustran. ¿por qué las oraciones no tienen punto? porque los títulos no llevan punto. Es para darle más espacio a las letras y que llame más la atención.

Al concluir la actividad te darás cuenta que, en ocasiones, solo con ver la imagen o la fotografía, acompañada del título de la noticia, podemos tener una idea general sobre lo que tratará la noticia que vamos a leer. Para conocer a detalle la nota informativa, es necesario leerla completa.

¿Qué hacemos?

Es muy interesante leer notas informativas para estar al tanto de lo que pasa a nuestro alrededor y en el mundo. El periódico impreso fue durante mucho tiempo, el principal medio para leer y difundir las notas informativas, hoy en día, hay también fuentes digitales de información y la televisión que también difunde notas informativas.

Por ejemplo, en internet los periódicos tienen su página web. También en las redes sociales y en mi teléfono tengo una aplicación que recibe notas informativas a diario. Te encantará la siguiente reflexión que salió en la Editorial. Ahí el director o los redactores del periódico, expresan sus opiniones. ¿Me ayudas a leerla?

¿Qué fue lo que te llamó la atención de la Editorial? A mí me desagradó saber que hay personas que lamentablemente abandonan a sus mascotas, eso es muy triste. Pero también es bueno saber que las personas que realmente quieren una mascota brindan los cuidados necesarios para mantenerlas y, hay gente que se toma con seriedad la decisión de tener una mascota.

Pudiste identificar ideas importantes de la nota Debes de identificar y subrayar las ideas principales de la nota. Dejaremos fuera las ideas de apoyo. Fíjate en el título. Este nos dice lo que el autor quiere dar a conocer, así que recuperaremos las oraciones que nos lleven a esa conclusión, ¿De acuerdo?

Muy bien, iremos diciendo una idea principal cada una,

“Se multiplica la compra de animales para regalar”.

“No todos se hacen responsables de sus compras”.

“Un animal necesita mucha atención, cuidados y un tiempo de adaptación”

¿Ves cómo todo nos va llevando a comprender el título. “Los cuidados básicos son comida, agua, refugio, ejercicios y paseos diarios y que esto implica un gasto”. Definitivamente hay que pensar en todo eso antes de recibir una mascota en casa. Definitivamente. Esa es justamente la última idea: “Adopta uno si crees que podrás darle el alimento, el cariño y el techo que necesitan”. Ya están seleccionadas las ideas principales.

4° Grado

Lenguaje

¿Qué vamos a aprender?

En esta sesión aprenderás sobre la Poesía. Apreciarás los sentimientos que evocan los poemas a través de los recursos literarios que utilizan como: la comparación, analogías y metáforas.

¿Qué hacemos?

¿Sabes qué es la poesía? Para que lo entiendas mejor lee el siguiente fragmento de un poema de Gustavo Adolfo Bécquer. “¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tú pupila azul. ¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas? Poesía… eres tú”.

Esta es una forma muy “poética” para explicar lo que es la poesía. Te da a entender que todos somos poesía, ya sea por nuestra belleza interior o exterior, por nuestros sentimientos, nuestros actos y hasta por nuestra capacidad misma de crear poesía.

Se podría definir a un poema como una composición literaria escrita regularmente en verso, donde, a través de la palabra y distintos recursos literarios, se rescata la belleza y se expresan emociones e impresiones del mundo. No olvides que la poesía expresa emociones y sentimientos. Ahora lee un poema titulado “Rabo de perro” de la poetisa Cinthia López.

La principal función de un poema es expresar emociones y sentimientos a través de las palabras. Puedes escribir poemas de cualquier tema que evoque sentimientos, como por ejemplo tu familia, tu mascota, la naturaleza, el sol y un sinfín de cosas más. Los poemas en verso están conformados por versos, que a su vez forman estrofas.

Como puedes observar en la imagen cada una de las frases que tienen palomita verde es un verso, y los versos juntos forman estrofas. Ahora responde ¿Qué sentiste cuando leíste este poema? Seguramente felicidad y alegría, se puede decir que este poema transmite alegría, ternura y un sentimiento de cariño y amistad hacia un animal como lo es el perro.

Ese el propósito de un poema. Quien lo escribe plasma su sentir hacia un tema, que en este caso son los perros, buscando que quien lo lea sienta lo mismo o algo parecido. Los poemas utilizan recursos literarios que se tienen que interpretar para poder conocer su significado. Son recursos que ya habías visto cuando se abordó el tema de los refranes, la metáfora, la comparación y la analogía. A este recurso literario se le llama comparación, y consiste en establecer una relación de semejanza entre dos elementos.

En este caso, se compara el rabo del perro con un molino de viento. Tienes que interpretar esta comparación para que puedas comprender el poema, debes encontrar en qué se parece el rabo de un perro y un molino de viento. En esa misma estrofa se compara el rabo de un perro con una brújula.

Cuando leas un poema, o cualquier tipo de texto y tengas duda sobre el significado de una palabra, lo mejor será que lo busques en el diccionario. En la estrofa se está haciendo uso de la metáfora. Recuerda que la metáfora consiste en transferir las cualidades de una cosa a otra.

