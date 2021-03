Funcionario de Apatzingán estafa a pobladores con la promesa de empleo en EUA

Martín Quiroz Valencia, ex director de Atención al Migrante en el gobierno de Apatzingán, es investigado por la presunta estafa a pobladores de ese municipio a quienes les solicitó más de 5 mil pesos para incorporarlos a un programa que ofrecía empleo temporal en Estados Unidos de Norteamérica.

De acuerdo a los afectados, el ex funcionario solicitó 5 mil pesos que pide la empresa Surti Fruit para realizar los trámites, más un 'moche' por gestionar que cerca de 175 habitantes se incorporaran a la plantilla laboral de la empresa en el país vecino que ofrece trabajo a migrantes.

Sin embargo, debido a la pandemia, los pobladores no pudieron viajar a EUA, pero Martín Quiroz no hizo devolución del dinero recibido, situación de la que el Ayuntamiento se deslindó.

"Era un programa que no maneja el gobierno municipal, fue un programa que de entrada se le dijo al funcionario municipal que no podía llevarlo a cabo porque no era parte de la programación de las actividades nuestras, sin embargo ya había apresurado a varias personas para que se pudieran ir a trabajar de manera temporal a los Estados Unidos", expuso el presidente con licencia José Luis Cruz Lucatero.

El gobierno municipal de Apatzingán se puso en contacto con los defraudados para brindarles asesoría jurídica y que emprendan acciones legales contra el ex funcionario, de quien se desconoce su paradero.

El alcalde con licencia, indicó que el funcionario ya fue removido y no se ha presentado en la presidencia desde que las quejas se hicieron públicas en redes sociales.

"No sabemos de su paradero y obviamente que será la Fiscalía la que se encargue de llevar a cabo las investigaciones conducentes pero con nosotros no ha tenido ninguna comunicación", precisó.

José Luis Cruz adelantó que los agraviados ya presentaron denuncias contra Martín Quiroz, mientras que el gobierno municipal también alista una denuncia de hechos "por haber usado al ayuntamiento para hacer ese tipo de acciones reprobables. Fueron de alguna manera engañados, porque no se le puede llamar de otra manera", dijo el munícipe con licencia de Apatzingán.

