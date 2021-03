No habrá cabida para hombres señalados por violencia contra la mujer: Alfonso Durazo

El candidato a la gubernatura de Sonora por Morena, Alfonso Durazo Montaño aseguró en reunión en el ejido La Victoria, que su gobierno será aliado incondicional de las mujeres, que no habrá cabida para hombres señalados de violentos, siendo ellas las que definirán las políticas contra la violencia.

Ante habitantes de las comunidades del Tazajal, Mesa del Seri, San Bartolo, Molino de Camou, San Pedro, San Bartolo y El Tronconal, el candidato común de la alianza entre Morena, Partido del Trabajo (PT), Nueva Alianza Sonora y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), expuso:

"Nos andan rondando acosadores y violentos contra la mujer que tienen señalamientos fundados. Y que mientras no aclaren debidamente esos señalamientos -no obstante el carácter e incluyente del movimiento- no los necesitamos aquí".