"Una mujer no debe enseñar los hombros"; joven acusa discriminación en óptica de Reynosa

Como si se tratara de un código de vestimenta del Siglo XVII o de alguna novela de mal romance, una óptica de Reynosa Tamaulipas no permite la entrada de mujeres con: "shorts cortos, minifaldas, blusas con tirantes, tops, blusas cortas, escotes pronunciados o prendas traslúcidas que dejen ver la ropa interior".

Y aunque en este país todas las personas son libres para elegir la ropa que es apropiada para su cuerpo, el negocio ubicado en la frontera norte del país, ejerce discriminación entre sus clientes que ya fue denunciado en redes sociales.

Una mujer identificada como Fátima HR, publicó en Facebook que en los últimos días de febrero se traslado de Río Bravo a Reynosa para comprar tres pares de armazones. Al tratar de ingresar al establecimiento, una trabajadora le mencionó que su hermana no podía entrar debido a que su blusa de tirantes dejaba descubierto la parte de los hombros.

"Quiero poner una denuncia pública, vine a Reynosa con mi hermana a comprar unos lentes graduados para mi para ella y mi sobrino llegamos a la óptica Morelos de la cual hemos sido clientes frecuentes, nos encontramos con un letrero a la entrada muy extraño, mismo que publicaré aquí, al entrar nos atiende una señorita y sale la dueña quiero suponer, y pregunta que se nos ofrece. Le dijimos que buscábamos lentes para mi sobrino, para ella y para mi, no pudo retirarse si antes decirle a mi hermana que por esta ocasión iba a permitir atenderla porque traía tirantes y una mujer "No debe" enseñar sus hombros a lo cual mi hermana le dijo que sólo eran los hombros y que a parte eso era discriminación y podía denunciarla por eso e insistió en eso que porque los hombres no se visten así, que las mujeres no deben mostrar su cuerpo", relató la usuaria de la red social.

Discriminación en México

En nuestro país, La Ley Para Prevenir y Eliminar La Discriminación establece que "Queda prohibida cualquier forma de discriminación, entendiéndose por esta la negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de alguno o algunos de los derechos humanos de las personas, grupos y comunidades en situación de discriminación imputables a personas físicas o morales o entes públicos con intención o sin ella, dolosa o culpable, por acción u omisión, por razón de su origen étnico, nacional, lengua, sexo, género, identidad indígena, de género, expresión de rol de género, edad, discapacidad, condición jurídica, social o económica, apariencia física, condiciones de salud, características genéticas, embarazo, religión, opiniones políticas, académicas o filosóficas, identidad o filiación política, orientación o preferencia sexual, estado civil, por su forma de pensar, vestir, actuar, gesticular, por tener tatuajes o perforaciones corporales o cualquier otra que tenga por efecto anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, de los derechos y libertades fundamentales, así como la igualdad de las personas".

Sin embargo Fátima señaló que actos de discriminación como el que sufrió su hermana, se han repetido.

"No es la primera vez que escucho que este señora se porta así con las mujeres, viéndolas de arriba a abajo y haciéndoles sentir que tu forma de vestir es incorrecta porque enseñas los hombros".

AV