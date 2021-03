Preguntas Aprende en Casa 3 SEP | Primaria 3° y 4°, 2 de Marzo: actividades y respuestas

Alumnos, docentes y padres de familia pueden ver diariamente el programa Aprende en Casa 3, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021, y así dar seguimiento a las clases en línea para estudiantes de educación básica. Esto en el contexto de la presente emergencia sanitaria por Covid-19.

A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este martes 2 de marzo para quinto y sexto grado de educación Primaria.

La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios.

Toda la información que enseguida obtendrás corresponde al material educativo que se vio en el apartado Actividades, del nivel Primaria, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa 3 este martes.

5° grado

Lenguaje

¿Qué vamos a aprender?

Identificarás los temas de un poema y reconocerás los sentimientos involucrados, así como algunos de los recursos literarios de la poesía.

¿Qué hacemos?

Esta es nuestra última clase para trabajar con la lectura de poemas. Ten lista tu selección de poemas favoritos. La intención es que busques poemas en distintos materiales que tengas a tu disposición para leerlos y disfrutarlos, elije los que te gusten más y prepara con ellos una lectura en voz alta, con el fin de que la compartas con tus familiares y amigos.

En algunos lugares y sectores de la sociedad, compartir la lectura o declamación de poemas era una forma de convivencia muy apreciada en las familias y las comunidades. ¿Tú cómo vas con la selección de poemas que te gustan y con la preparación de su lectura?

La experiencia de hablar en público, frente a una cámara o la idea de leer o recitar un poema frente a tu familia puede darte algo de nervios; por lo pronto ya sabes que debes hablar fuerte, pronunciar las palabras con claridad y dar una entonación a los poemas para que no suenen aburridos, recuerda que es importante expresar lo que los poemas te hacen sentir o imaginar; y ¿Qué tal hacer que se escuche la musicalidad de la poesía?

Te propongo algunas recomendaciones sobre cómo preparar la lectura en voz alta de un poema que te gusta para compartirlo con una audiencia. Esta preparación parte de lo que comprendas de los significados del poema, de lo que te hace sentir y de lo que aprecias de su musicalidad.

Comienza por comprender, reflexionar y analizar, ¿Qué dice el poema? ¿Cómo lo dice? y ¿Qué te hace sentir o imaginar? Escucha la lectura de este poema en la voz de su autor, el poeta chiapaneco Jaime Sabines, a ver si les sigue recordando a un médico o a una tía prescribiendo remedios.

Homenaje a Jaime Sabines

Compara lo que te hace imaginar este poema, con otro, del poeta español José de Espronceda que tiene como título “Canción del pirata”, que aparece en el libro de lecturas de sexto grado que se utilizó hasta el ciclo escolar pasado.

Presta atención únicamente al título. ¿Qué te hace pensar? ¿Te imaginas este poema siendo recitado por Jaime Sabines, con la misma voz con que leyó el poema “La luna”? Lee el fragmento de este poema: un pirata que está orgulloso de su barca y su tripulación, que se siente libre porque puede hacer lo que quiere gracias a su valor.

Los piratas de la vida real eran muy distintos a los que aparecen en las películas o en la literatura, y, ¡No era nada bonito! Ve nuevamente, el “Romance de la luna, luna”, que revisamos en la clase pasada. Analiza las siguientes preguntas:

¿Cómo te imaginas que es la actitud del niño cuando se dirige a la luna?

del niño cuando se dirige a la luna? ¿Cómo te imaginas que es la actitud de la niña cuando le habla al niño?

La luna puede tener la actitud de no querer ser molestada por la preocupación del niño mientras ella se divierte.

Parte del encanto de este poema es que la luna es un ser misterioso y no se sabe exactamente qué es lo que piensa. Posiblemente lleva a la fragua con la intención de llevarse al niño desde el principio o a lo mejor se lo dice en tono tranquilizador y dulce, para que el niño deje de preocuparse, aunque terminará teniendo un accidente y muriendo.

6° Primaria

Lenguaje

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a reconocer la estructura de una obra de teatro y la manera en que se diferencia de los cuentos. Reflexionaras sobre las principales particularidades del cuento.

¿Qué hacemos?

En esta sesión continuarás trabajando con la práctica social del lenguaje, “Adaptar un cuento como obra de teatro”. Es importante que leas cuentos y libretos de teatro y que aproveches tus ratos libres para leer lo que te guste e interese más, también es posible que lo puedas hacer en familia, lo cual, les permitirá divertirse, ampliar su manera de percibir la realidad, conocer gran diversidad de ideas, aprender y disfrutar de su compañía.

Recuerda que en Libro de Lecturas de sexto grado hay múltiples opciones de lectura que puedes aprovechar para aprender más y divertirte con la gran selección de textos que se han puesto a tu disposición, por ejemplo, los cuentos como “El león y el perrito”, de León Tolstoi, que trata sobre la relación entre un león de circo y un perro cuyo destino original era, precisamente, el sistema digestivo del felino, puedes leerlo en algún momento que tengas libre.

El tema central de hoy es el cuento, que es un tipo de texto con el que ya has trabajado a lo largo de toda la primaria, al respecto, ¿Ya elegiste el cuento que convertirás en obra de teatro? de no ser así, recuerda que debes elegir el cuento que más te agrade para realizar dicha adaptación.

A manera de ejemplo, hoy revisarás un cuento de Juan José Arreola. Se titula “Baby H. P.” y forma parte del libro Confabulario. En la literatura de Juan José Arreola reconocerás tanto el ingenio y creatividad de sus textos como la claridad y profundidad de los mismos.

El propósito de esta sesión es que reflexiones sobre algunas de las principales particularidades del cuento (descripción de personajes, escenarios, diálogos, tiempos verbales, puntuación y organización gráfica, entre otras cosas) los cuales aplicarás en la adaptación del cuento que hayas elegido.

Los materiales que vas a requerir son: Cuaderno, libro de texto de Español, algo con que anotar y, de ser posible, un diccionario. Recuerda tenerlo siempre a mano.

La lectura

¿Qué te pareció el cuento que acabas de leer? La lectura es un hábito muy saludable que puedes aprovechar, más aun, en estos momentos en los que debemos estar en casa, también es importante que anoten todo aquello que les resulte relevante para la elaboración de su adaptación. En las siguientes sesiones podrás identificar las particularidades tanto de los libretos de teatro como de los cuentos; por ello también es recomendable que vayas reflexionando en torno a los cuentos y los libretos de teatro que hayas leído y que recuerdes con mayor claridad.

¿Cómo puedes saber que lo que acabas de leer es un cuento? En primer lugar, porque estaba en un libro de cuentos, que se titula Confabulario. Pero si te fijas, está redactado como si se tratara de un anuncio publicitario. ¿No será un anuncio en lugar de un cuento?

No, porque un anuncio publicitario no podría estar entre los cuentos de un libro. Baby H. P.” es un cuento pero con forma de anuncio publicitario. ¿Qué otro elemento te permitió saber que se trata de un cuento y no de un anuncio?

Puedes pensar que es un cuento porque en la realidad no existe ningún producto como el descrito en el texto, y menos en la época en la que se publicó el libro, que fue en 1952. En ese sentido, es claro que lo descrito pertenece al terreno de la ficción y no al de la realidad.

Dichas características resultan atractivas al leerlo, porque lo descrito tiene muchos elementos de la realidad, lo cual no sólo lo hace verosímil, porque adquiere apariencia de verdadero, sino que también genera duda sobre si lo contado pertenece al ámbito de la ficción o de la realidad.

Sobre todo en esta época, en que, como has visto en las sesiones de Ciencias Naturales, existen múltiples alternativas para transformar la energía: el viento, el agua y el sol, sólo por nombrar tres ejemplos. Sigamos analizando el texto con base en las preguntas, con el objetivo de que puedas comprenderlo con mayor profundidad, lo cual, a la postre, te permitirá convertirlo con mayor provecho y facilidad en una obra de teatro.

¿De qué trata el cuento?

El cuento es, en sí mismo, un anuncio ficcional de un invento tecnológico llamado Baby H.P., capaz de recuperar la energía de las y los niños y de convertirla en electricidad útil para el hogar.

