Preguntas Aprende en Casa 3 SEP | Primaria 3° y 4°, 2 de Marzo: actividades y respuestas

3° Grado

Lenguaje

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás acerca, ¿De cómo puedes reconocer las familias de palabras? así como el uso correcto de las mayúsculas y la puntuación en la escritura de párrafos.

¿Qué hacemos?

Vamos a retomar el texto que se ha ido trabajando en las últimas sesiones sobre “Las rocas, material básico de la superficie terrestre”. En clases anteriores viste que, para conocer información importante del tema, debes identificar la importancia de los títulos y subtítulos, y también para que la información sea más entendible puedes acompañarla de imágenes o fotografías.

¿Tú sabes qué es una familia de palabras? Es cuando vemos que está la palabra mamá, la palabra papá y las palabras que son sus hijos o hijas.

En el texto sobre las rocas con el que se trabajó la clase pasada, observaste algunos párrafos, pero necesitas poner mucha atención en las palabras que están subrayadas. ¿Qué palabras observaste que estaban subrayadas? Las palabras geología y geológicos.

En este párrafo observaste una sola palabra subrayada, cristalización. ¿Qué palabras viste que estaban subrayadas? Las palabras que estaban subrayadas era la palabra fragmentación y fragmentitos. La palabra subrayada fue cristalizan.

Las palabras que encontramos juntas.

1. geología.

2. geológicos.

3. cristalización.

4. cristalizan.

5. fragmentación.

6. fragmentitos.

¿Qué parecido encuentras entre cada par de palabras? Puedes ver que los pares de palabras se escriben parecido. Ésta es una de las características principales de las familias de palabras, que comparten ortografía, es decir, se escriben de forma muy parecida porque derivan de una misma palabra y la parte que comparten se llama raíz.

Parece que vas entendiendo, ¿Qué es una familia de palabras? Es muy fácil entenderlo, por eso traje otras palabras escritas en tarjetas que vamos a ir ubicándolas en su familia. La primera es fragmento. Las familias de palabras deben de tener una escritura similar, entonces “fragmento” la vamos a colocar con las palabras fragmentación y fragmentitos, así completas la primera familia de palabras.

La segunda palabra que es geólogo. Esta palabra va con la familia donde se encuentran las palabras geología y geológicos. La palabra cristal va junto con las palabras cristalización y cristalizan. Ahora has un ejercicio para practicar un poco más. Yo te voy a decir una palabra y les voy a dar un minuto para que escriban todas las palabras que recuerdas que pertenecen a la misma familia.

Para la palabra árbol. Podrías relacionar: arboleda, arbolito, arbolazo, arbusto. Ahora la palabra es Puerta. Portón, portal, portero, puerto. Puedes divertirte agrupando palabras, a ver cuántas encuentras, por ejemplo, las palabras agua y zapato tienen muchas palabras relacionadas. Encuéntrenlas.

Además de agrupar las palabras, también tienes que fijarte bien en la forma de escribir los párrafos, ya que es importante para cuidar la estructura de nuestro texto y entenderlo mucho mejor. Para conocer mejor los signos de puntuación que están utilizados en el texto, y cada vez que encuentres una mayúscula vas a saltar. Cada vez que encuentres una coma, vas a dar un aplauso, y cuando veas un punto, te vas a congelar. Hazlo con nosotros, además de aprender, se vas a divertir muchísimo.

4° Grado

Lenguaje

¿Qué vamos a aprender?

Analizarás la función de los signos de puntuación en un reporte de entrevista y su utilidad para organizar la información, distinguir las voces de los participantes y resaltar su intención comunicativa.

¿Qué hacemos?

¿Recuerdas lo que viste en la sesión pasada? Identificaste las características y la función de la entrevista. La entrevista es un tipo de diálogo entre el entrevistador y el entrevistado. Su finalidad es obtener información mediante preguntas.

Aprendiste que la entrevista es un diálogo en el que participan dos o más personas, siempre debe haber una persona que es la que hace las preguntas que es el entrevistador, y otra que responde que es el entrevistado.

Para comenzar esta sesión vas a localizar el reporte de entrevista que se encuentra ubicado en las páginas 71 y 72 de tú libro de texto. Pon atención a la entrevista del Dr. Juan Carlos Ancona.

Te has preguntado, ¿Por qué es importante usar signos de interrogación en un reporte de entrevista? Es importante porque se usan para representar las preguntas que el entrevistador hace al entrevistado. Si olvidaras utilizarlos dejarían de ser preguntas y se convertirían en afirmaciones.

¿Qué sucede en el reporte de entrevista cuando no usas los dos puntos? El texto no se entiende porque es como si saludaran al entrevistador, después se menciona al Doctor es decir que no hay coherencia. Por eso es que se necesitan los dos puntos para distinguir en qué momento habla el entrevistador y en qué momento habla el entrevistado.

Los dos puntos sirven para distinguir las voces de los participantes en un reporte de entrevista, al leerlos vas a hacer una pequeña pausa, eso te permitirá dar a entender que lo que sigue es lo que va a decir el entrevistador o el entrevistado. ¿Qué ocurre cuando no se usa la coma, ni el punto y coma en el reporte de entrevista? No se están separando las ideas para este caso las del entrevistado.

Observa ahora como queda el texto cuando se le agregan los signos de coma y punto y coma. De esta forma ya puedes entender el mensaje del Doctor Ancona, la función de la coma y del punto y coma es ordenar las ideas que expresa el Doctor en su respuesta.

A continuación, verás otro ejemplo de cómo los signos de puntuación te ayudan a ordenar las ideas. El punto y seguido separa las ideas dentro de un mismo párrafo; en este ejemplo el entrevistador dice: Muchas gracias por su tiempo, doctor, esta información es muy útil.

Ahí hay un punto y seguido e inicia otra idea dentro del mismo párrafo. Fue un gusto conversar con usted. Ahora hay un punto y aparte que tiene la función de separar las intervenciones del entrevistador y el entrevistado. El punto final como lo indica su nombre se coloca al término del reporte.

Recuerda que la actividad que realizaste en esta sesión inicia en la página 71 de tu libro de texto y termina en la página 73.

