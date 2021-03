Congreso de CDMX aprueba lista de candidatos a Auditor Superior

La Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México del Congreso capitalino, aprobó por unanimidad un listado con 19 personas aspirante a ocupar la titularidad de la Auditoría Superior de la Ciudad de México para un periodo de 7 años.

Desde el punto de vista de los legisladores locales, los candidatos cumple con los requisitos emitidos en la convocatoria por lo que resultaron idóneas para continuar en el proceso de selección.

Con 15 votos a favor, se aceptó la lista integrada por: José Saúl Gutiérrez Villarreal, Iván de Jesús Olmos Cansino, Guillermo Muñoz Morales, Adriana Julián Nava, Julio César Rios Guzmán, Alberto Mario González López, Concepción González Anta, Pablo Trejo Pérez, Juan Gustavo Daza Valdés, Leopoldo Ojeda Cordova, Rebeca Arely Jiménez Parrilla, Rosario Brenda Jiménez Noriega, Elia Olivia Pacheco Ávila, Edwin Meraz Ángeles, María Martha Zavala Galina, Fidel López Gaona, Benjamín Reyes Torres, Faustino Soto Ramos y Alonso Arrioja García.

Presentan documentación

Estas personas presentaron la documentación que acredita que cumplen con los requisitos de poseer título y cédula profesional de nivel licenciatura en áreas económico-administrativas o derecho y contar con experiencia comprobable de cuando menos cinco años en materia de control gubernamental, auditoría financiera y responsabilidades de servidores públicos, en entes públicos Federales, Estatales o de la Ciudad de México.

También acreditaron gozar de buena reputación y no haber sido condenado o condenada mediante sentencia firme o ejecutoriada por delito doloso que amerite pena privativa de libertad, ni haber sido destituidos o inhabilitados o de la función pública; no haber sido titular de una Secretaría, Órgano Autónomo, Alcaldía o Municipio, legislador o legisladora federal o de las entidades federativas, en los tres años previos al inicio del proceso de designación; no haber sido candidato para cargo alguno de elección popular un año antes al día de la elección; no haber desempeñado, un año antes al día de la elección, cargos de dirección en partido político alguno, a nivel federal, estatal, municipal o en la Ciudad de México; ni haber sido ministro de culto religioso un año antes al día de la elección.

La comisión estableció que la lista deberá publicarse en dos diarios de circulación de la Ciudad de México y en la página oficial del Congreso de la Ciudad de México:

También, se pondrá a disposición de las organizaciones de la sociedad civil, personas académicas y ciudadanía, para que envíen las opiniones que consideren importante expresar respecto de una o más personas incluidas en la lista de las y los candidatos acreditados durante la evaluación documental, al correo electrónico cyvig.congresocdmx@gmail.com.

Las y los aspirantes presentarán un ensayo inédito y posteriormente serán entrevistados vía remota por los integrantes de la comisión.

Los congresistas presentarán una terna ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México para que este determine quién será el nueva Titular de la Entidad de Fiscalización Superior de la Ciudad de México.

Por: Jorge Almaquio García

dhfm