Con hambre y sin seguro de vida, así trabajan policías de Tamaulipas

Con hambre y sin seguro de vida, entre otras carencias en sus prestaciones, es como los elementos de la Policía Estatal del sur de Tamaulipas realizan sus labores de vigilancia, denunciaron los oficiales de guardia en el Complejo de Seguridad de Altamira.

En el caso de la comida, manifiestan que les dan prácticamente lo mismo todos los días, es decir chilaquiles con salsa, a veces con queso, por lo que los elementos muchas veces prefieren no consumirla ante su baja calidad.

Esta mañana, unos 300 elementos decidieron no salir a laborar en las tareas de vigilancia hasta no tener una respuesta favorable a sus demandas.

"No han proporcionado los seguros de vida. En Reynosa, la viuda del último compañero caído no ha recibido los pagos. En el caso de la comida desde que la empezaron a dar aquí en el complejo nos piden que pasemos a almorzar a las 7 de la mañana, se pasa se almuerza y salen de servicio ya almorzamos, algunos no pasan porque lo les gusta la alimentación. Se van y la alimentación llega hasta la tarde y toda batida, fría, no es justo", aseguró un oficial.