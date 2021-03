Cobrarán el transporte público de manera automatizada en Guanajuato

Los concesionarios de transporte público del estado gestionarán el total de los 25 millones de pesos que se requieren para implementar un sistema de pago automatizado que, además, buscará rastrear el sistema de rutas de transporte en la capital.

Para este proyecto, se había gestionado un crédito ante Banobras, por 3 millones de pesos, los cuales solamente servirían para pagar las pruebas piloto del programa de automatización de pagos y seguimiento de ruta.

El secretario del Ayuntamiento, Héctor Corona León, señaló que hay buena disponibilidad de Banobras para poder financiar el proyecto, para lo cual, volverán a gestionar los recursos, pero ahora por el total necesario para la implementación de este sistema, el cual asciende a 25 millones de pesos.

Recordó que los beneficiarios del crédito, serán los concesionarios de transporte público y explicó que el municipio solamente actúa como enlace entre los empresarios y Banobras.

“A mí me buscó directamente el nuevo titular de Banobras, Aurelio Martínez y me comentó que quiere apoyar al municipio con este crédito, se habían estipulado 3 millones de pesos iniciales, pero esto no alcanza para llevar a cabo toda la actividad, estamos hablando de 25 millones de pesos, vamos a reunirnos en breve para entregar la documentación, el crédito lo tienen los concesionarios no es el municipio”, dijo Corona.