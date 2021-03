Calderón ya está convertido en feminista, lamentable que use el movimiento para otros fines: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “lamentablemente” que algunos grupos conservadores utilicen el movimiento feminista para otros fines.

“Es muy lamentable que el movimiento feminista sea utilizado con otros fines. ¿De cuándo acá el conservadurismo simpatiza con el movimiento feminista? Podría yo decir que es lo opuesto, pero no quiero seguir tratando el asunto.

"Yo soy humanista, estoy a favor de la justicia y de la igualdad, y desde luego del respeto a las mujeres”, afirmó.

En la conferencia de prensa, señaló que incluso el expresidente Felipe Calderón se volvió feminista.

“Ya he dicho lo que pienso y nada más con lo que me está diciendo, que el presidente Calderón ya está convertido en feminista, ya no hay más que decir, no hay más que agregar”, indicó.

Por Paris Alejandro Salazar

