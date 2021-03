Recibimos solicitudes de ampliar la presencia de la Guardia Nacional: Rosa Icela Rodríguez

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez aseguró que 8 de cada 10 personas en México aprueban el trabajo de seguridad de la Guardia Nacional por lo que cada vez se reciben más solicitudes de ampliar la presencia de la corporación.

“Estamos muy satisfechos del trabajo que realizan las fuerzas armadas, en especial de la Guardia Nacional (...) En todo el territorio estamos recibiendo solicitudes para ampliar la Guardia Nacional, y por la aprobación que tiene por parte de mexicanos y mexicanas, pues según las encuestas cuenta con la aprobación de 8 de cada 10 personas”, señaló.

En conferencia de prensa en las instalaciones de la Administración Portuaria Integral (API) de Coatzacoalcos, expuso que el trabajo de la Guardia Nacional ya se refleja en las cifras de incidencia delictiva.

“El trabajo en el país y en la entidad es intenso y se está reflejando en las cifras, esto nos convoca a trabajar más intensamente en los municipios. Por eso le decimos a los veracruzanos que siempre cuenten con el gabinete de seguridad, estamos destinados a trabajar codo a codo, la estrategia contempla elementos más capacitados y equipados”, afirmó.

"El crimen organizado no controla el 35% del país"

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez rechazó “tajantemente” que del 30 al 35% del territorio nacional este controlado por el crimen organizado como lo señaló el jefe del Comando Norte de los Estados Unidos, el general Glen D. VanHerck.

En la Conferencia de prensa en Coatzacoalcos indicó que el Gobierno de México combate a estas relaciones directivas.

“De ninguna manera, esa no es real, esa afirmación no es real, tajantemente la negamos y, efectivamente, sí hay presencia en algunas zonas, como todo mundo lo conoce, en algunas entidades, no en todo el territorio, pero en algunas entidades, pues hay presencia de grupos delictivos que se combaten diariamente con todo el aparato del Estado de este gobierno mexicano”, explicó.

Rosa Icela Rodríguez afirmó que hay una estrategia de seguridad y acciones de inteligencia para combatir a todas las organizaciones criminales.

Por Paris Alejandro Salazar

