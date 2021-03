Presentan en San Luis Potosí a “Ray”, primer bebé mexicano nacido inmune a COVID-19

A dos semanas de haber nacido, este viernes 19 de marzo fue presentado Raymundo Rangel Hernández, el primer bebé en México nacido inmune al SARS-CoV-2, esto luego de que su madre fuera vacunada durante la gestación, lo que a juicio de los médicos, de confirmarse que puede replicarse ese tipo de inmunización se trataría de un evento científicamente relevante nunca antes visto en la historia de la Medicina.

Acompañados del ginecólogo Heriberto Lizaola Díaz de León, presidente del Colegio de Ginecología y Obstetricia de San Luis Potosí, así como del pediatra que recibió al bebé, José Pruneda Dibildox; los padres Daniela Hernández y Raymundo Rangel presentaron a su primogénito noticia mundial por haberle detectado a la semana de nacido el anticuerpo IgG que proviene de la lecha materna, sino también el IgM producido por el propio bebé y que lo hace inmune al SARS-CoV-2 que ha causado hasta este viernes en San Luis Potosí cinco mil 36 muertes y 59 mil 275 enfermos.

Los padres del bebé

Daniela Hernández, quien es nutrióloga de profesión, señaló que mientras llevaba a Ray en su vientre y antes de recibir la primera dosis de la vacuna Pfizer a las 32 semanas de gestación, tuvo mucho miedo de contagiarse lo que la llevó a dos crisis de ansiedad, hasta que a la semana 37 recibió la segunda dosis y fue confinada a su casa por disposición médica.

“No imaginé que esto fuera a pasar, comentamos con el doctor Lizaola todos los problemas que pudieran existir si me daba COVID-19 estando embarazada y que pudiera llevarme hasta la muerte, ahorita que estamos en estos resultados, aunque estamos todavía en investigación, que el bebé haya nacido inmune me da muchísima felicidad, ganas de seguir con el estudio, vamos a seguir investigando y nos vamos a poner en manos de Dios para que todas sigan siendo buenas noticias”, expuso Daniela quien afirmó que en acuerdo con su esposo están dispuestos a que el caso de “Ray” sea está estudiado en México y en el extranjero.

Raymundo Rangel, padre del bebé, señaló que durante todo el embarazo siempre lo invadió el miedo de que su esposa resultara contagiada con el COVID-19 y que incluso fuera él agente transmisor del coronavirus, por lo que narró que extremaron cuidados para proteger al bebé, incluso después de que le fueran aplicadas las dos dosis de la vacuna.

“No nos esperábamos nada de esto, ahorita me siento muy feliz, muy contento de que mi hijo de alguna manera esté protegido contra este virus que está en todo el mundo y que mi esposa también está protegida, yo cuidándome mucho porque no estoy vacunado, pero aun cuando ellos estén vacunados no bajamos la guardia, seguimos con las mismas medidas”, indicó.

La declaración de los doctores

El doctor Pruneda Dibildox, pediatra que recibió al bebé mencionó que “Ray” nació sin ninguna complicación, a diferencia de otros casos que han enfrentado en días recientes de mamás contagiadas por COVID-19, donde los bebés presentaron complicaciones muy atípicas, pero que en el caso de “Ray” lo que se generó fue incertidumbre, pues sabían que la mamá estaba vacunada.

“El bebé se comportó muy bien, la presencia de estos dos anticuerpos en el bebé a los siete días de vida, uno, la presencia de la IgG me puede hablar de los anticuerpos que a través de la mamá están protegiendo al bebé, que es una inmunidad pasiva, es decir que la lactancia protege al bebé en los primeros meses, pero lo más importante es que podemos hablar de una inmunidad activa, que el bebé está produciendo sus propios anticuerpos, es lo importante de este caso, porque es como su hubiéramos vacunado al bebé”, subrayó.

Por su parte, el ginecólogo, Lizaola Díaz de León resaltó que el caso de “Ray” atraerá el interés, incluso internacional, por lo cual hizo votos para que la Organización Mundial de la Salud (OMS) atraiga la investigación para obtener resultados lo más pronto posible en los ensayos clínicos, mismos que determinarán en qué momento del embarazo es el más conveniente para aplicar la vacuna.

Aseguró que ya tiene hallazgos importantes que en días posteriores revelará, pero a ser muy prudentes y que “tenemos que replicar este hallazgo, pero si todo pinta como pareciera estamos hablando de un tipo de protección que no habíamos visto antes en la historia de la medicina como la conocemos”, enfatizó.

El también presidente del Colegio de Ginecología y Obstetricia de San Luis Potosí dijo que ante la evidencia mostrada en el caso de “Ray” deben actuar con un juicio muy crítico porque podríamos estar ante un cambio en la manera tradicional de los procesos de inmunización.

“Si termina la evidencia diciéndonos que esto es un reflejo de una vacuna y que fue un fenómeno temporal, que padre porque durante este tiempo ‘Ray’ va a estar protegido y después lo tenemos que seguir protegiendo; pero si vemos que la evidencia nos demuestra que en base a la vacuna que le pusimos a la mamá el bebé fue capaz de desarrollar una repuesta inmunológica que le generó un beneficio a mediano y largo plazo, cambiaríamos una circunstancia que sería desde mi punto de vista científicamente relevante”, apuntó.

Esta última aseveración del doctor Lizaola, tuvo un dejo de ironía dedicada al subsecretario federal de Salud, Hugo López-Gatell, quien desestimó el caso de “Ray” y lo consideró como científicamente irrelevante.

Dijo que la postura de minimizar el caso de “Ray “ por parte de López-Gattel se debe a una estrategia pragmática para seguir en su Plan A que no les ha funcionado y no pasar al B para intentar salvar más vidas.

“Está dando esas declaraciones porque va a haber muchas mamás que están embarazadas y van a decir la quiero y entonces si de por sí con las vacunas que se cuentan no se ha podido administrar a las que ya les tocaba, pues menos a las que no les tocaba”, sostuvo el doctor Lizaola.

