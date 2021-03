Preguntas Aprende en Casa 3 SEP | Primaria 1° y 2° grado, 19 de Marzo: actividades y respuestas

Alumnos, docentes y padres de familia pueden ver diariamente el programa Aprende en Casa 3, el cual emite las actividades correspondientes para el Ciclo Escolar 2020-2021, y así dar seguimiento a las clases en línea para estudiantes de educación básica. Esto en el contexto de la presente emergencia sanitaria por Covid-19.

A continuación te presentamos los temas, actividades y respuestas que se abordaron este viernes 19 de marzo para Primero y Segundo grado de educación Primaria.

La información difundida corresponde al plan de trabajo de la SEP para cada nivel y grado de estudios.

Toda la información que enseguida obtendrás corresponde al material educativo que se vio en el apartado Actividades, del nivel Primaria, publicado en la página oficial del programa Aprende en Casa 3 este viernes.

1° Primaria

Civismo

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás sobre las emociones básicas, así como las formas en las que las utilizas para resolver situaciones del entorno y poder relacionarte con quienes te rodean.

¿Qué hacemos?

Imagina que tu hermano o hermana están dormidos y que no los puedes despertar, ¿Qué estarán soñando? ¿Qué puede ser tan interesante que no los deja despertar? y si entras a su sueño, ¿Te gustaría? Prepárate, no sabes qué cosas raras puedes encontrar en el camino.

Fondo de universo

¿Es posible que pierdas todas tus emociones? Acuérdate que las emociones las sienten todas las personas y te ayudan a vivir la vida. Vas a recordar cada una de las emociones que has estado trabajando y así tenerlas presentes para mejorar tu bienestar.

Efecto mariposa

¿Qué sentiste? ¿Qué le pasó a tu cuerpo con la sorpresa? Abriste muy grandes los ojos, levantaste las cejas, respiraste muy rápido y te quedaste inmóvil por un rato. En seguida llegó el susto, te tomaron desprevenido, desprevenida.

Es que la sorpresa aparece cuando ocurren cosas nuevas o que no esperabas, pueden ser agradables o desagradables. La sorpresa sólo dura unos segundos. Observa la siguiente cápsula de tu amiga Carola para recordar.

Cápsula de Llama y Carola: La sorpresa

¿Y a ti qué te pareció el video? ¿Qué te provoca la emoción de la sorpresa? Te comparto los comentarios de niños y niñas de primero de primaria: Roberto dice que la sorpresa nos provoca curiosidad y esto hace que aprendamos cosas nuevas.

Geraldine dice que la sorpresa también nos provoca bienestar cuando la situación que nos sorprendió resulta ser agradable. ¿En qué te ayuda la emoción de la sorpresa?

2° Primaria

Valores

¿Qué vamos a aprender?

Aprenderás a conocer las emociones básicas, así como las formas en que las utilizas para resolver situaciones del entorno y relacionarte con quienes te rodean.

¿Qué hacemos?

Comenzarás por la emoción de la ¡Sorpresa! Observa el siguiente video, puedes verlo del minuto 4:16 al minuto 5:15

¡Sorpresa!

¿Ya te acordaste de ese momento? La sorpresa es una emoción que dura poquito y es la más fugaz de las emociones. La sorpresa te ayuda a tener curiosidad para aprender cosas nuevas; además, se puede convertir en otra emoción, ¿Recuerdas cuál es?

Si no puedes recordarlo, ¡no te enojes! Observa el siguiente video para saber de que emoción te estoy hablando, puedes comenzar a verlo del minuto 9:48 a 12:20

El monstruo Morado

¿Ya puedes decir qué emoción es? ¿Recuerdas esta actividad? En el video se describe como se puede sentir e identificar la emoción del enojo. Observa el siguiente video, en él se te hablará de esta emoción. Puedes comenzar a verlo del minuto 14:55 a 15:44 si lo quieres ver completo no hay problema.

¿Qué es el enojo y cómo se siente?

Y a ti, ¿Qué te pasa con el enojo y cómo lo expresas? Coméntalo con tu familia. Ahora recuerda todo acerca de la emoción de la alegría.

