Necesaria, la Reforma Fiscal

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que es necesaria una reforma fiscal que no genere ni suba impuestos ni deudas, pero sí austeridad en los gobiernos estatales.

“Sí se requiere una reforma fiscal. (Pero también) honestidad, porque si no es un barril sin fondo; no es cosa de que tengan más dinero, no es el problema sólo la falta de presupuesto, el problema es la corrupción”, dijo.

En la mañanera, el mandatario criticó el endeudamiento en el que incurrieron, avalados por la Secretaría de Hacienda, los gobiernos estatales en las pasadas administraciones.

Agregó que lo primero es limpiar, y a partir de ahí ver qué se puede hacer para lograr más presupuesto, “también sin aumentar impuestos, sin gasolinazos, sin deuda”.

Recordó que la propia Federación alentaba el que contrataran obras con costos financieros elevados, porque los que estaban detrás de la construcción eran políticos o contratistas influyentes.

“(Los actuales gobernadores) debieron presentar denuncia cuando asumieron sus cargos, pero lo peor es que algunos, no todos, le siguieron con las mismas prácticas”, reiteró el mandatario.

Sigue lie en disputa

El presidente también anunció que enviará al Poder Judicial, como elemento de prueba, un error que cometió el juez que concedió la suspensión de la reforma eléctrica.

Se trata de una resolución que le corrigieron los magistrados, 10 días antes de que concediera la suspensión a esta reforma.

El jueves, se realizaron dos audiencias en las que se presentaron pruebas para que el juez Juan Pablo Gómez Fierro determine si frena o no por tiempo indefinido la reforma.

Las diligencias se llevaron a cabo ante el Juzgado segundo de Distrito en materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, encabezado por Gómez Fierro, quien concedió las suspensiones.

Por FRANCISCO NIETO, PARÍS SALAZAR y DIANA MARTÍNEZ.

rcb