López Obrador defiende a Epigmenio Ibarra; "su empresa puede recibir préstamos bancarios"

Esta mañana, en la conferencia en Coatzacoalcos, Veracruz, el presidente López Obrador defendió el supuesto préstamo que recibió el productor Epigmenio Ibarra, por parte del gobierno en un crédito de 150 millones de pesos. Sobre esta información dijo que era posible que sea cierta.

Explicó que Nacional Financiera y Bancomext se dedican a dar créditos y cuestionó la integridad de la información, al tratarse de uno de los mayores opositores de la administración de AMLO: Carlos Loret de Mola. "La nota es de un periodista muy objetivo, muy profesional muy independiente, una gente honesta, íntegra, de Loret de Mola”, dijo el mandatario federal.

Dijo que la información está hecha para dañar a su administración y que tiene malas intenciones. También mencionó que Argos Comunicación, empresa de Ibarra, tenía la posibilidad de recibir créditos. Además, argumentó que Epigmenio Ibarra "no es un periodista chayotero".

López Obrador defendió a Epigmenio Ibarra

"Es una nota para afectarnos"

López Obrador dijo que se trata de una nota con la intención de afectar a su gobierno. Dijo que Epigmenio Ibarra es un periodista honesto, no es chayotero y que su gobierno no apoya ni da créditos a periodistas para que hablen bien del gobierno. Reiteró que en su administración no reparten chayotes.

El medio LatinUs dio a conocer que a través del banco gubernamental Bancomext se le otorgó un crédito de 150 millones de pesos a la productora Argos Comunicación, encabezada por Epigmenio Ibarra. Según el reportaje de Carlos Loret de Mola, llamado Salvando al soldado Epigmenio, Argos comunicación accedió al préstamo en dos partes. En total, se trataba de un préstamo de 150 millones de pesos.

Loret de Mola presentó la nota en la que acusa a Epigmenio Ibarra

