Es probable tercera ola de COVID en México; reconoce López-Gatell

En México es posible que ocurra una tercera ola de COVID-19, aseguró el subsecretario de prevención y promoción de la salud, Hugo López-Gatell.

En conferencia, el funcionario se refirió a los casos de países europeos como Italia, donde están por vivir incluso una cuarta ola de la epidemia, a pesar de que en aquella nación parecía que los contagios iban en una tendencia de disminución constante.

En el caso de México, van al menos seis semanas consecutivas de disminución de los contagios pero “eso no es garantía alguna de que ya va a estar en control la epidemia”, reconoció López-Gatell.

“Puede haber un repunte, y no hay que relajar la disciplina hasta no tener 75 por ciento de inmunidad”, agregó el subsecretario, quien incluso planteó que este repunte pudiera ser mayor al de invierno si no se mantienen las medidas de higiene y prevención.

De acuerdo con estudios del Instituto Nacional de Salud Pública realizados entre agosto y diciembre pasados, se estimaba que 25 por ciento de la población ya se había infectado de SARS-CoV-2.

Ahora, Hugo López-Gatell estimó que entre 45 y 50 por ciento de la población ya se habría infectado y tendría anticuerpos, sin embargo, debe continuar la vacunación para alcanzar el nivel de inmunidad de rebaño.

Justifica regreso a las aulas

Sobre la intención de reanudar las clases presenciales en los estados en semáforo verde de bajo riesgo, el subsecretario Hugo López-Gatell defendió la medida.

El funcionario dijo que hay que empezar a abrir las escuelas porque la sociedad mexicana lleva poco más de un año expuesta a la epidemia y a una afectación notoria en lo económico, social y otros aspectos.

Insistió en que la población mexicana “no puede resistir tanto”, pues más de la mitad de los habitantes vive al día.

En cuanto a la vacunación de personas adultas mayores, el principal encargado de la estrategia contra el COVID-19 mencionó que hay un total de mil 86 municipios en México donde está en curso el proceso de inmunización.

Del total, 311 territorios se sumaron en los últimos días, detalló López-Gatell.

Por: Gerardo Suárez

dhfm