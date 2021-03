Arranca vacunación anticovid para adultos mayores en zonas urbanas de Colima

Este jueves arrancó la vacunación contra la Covid-19 en la zona conurbada de Villa de Álvarez, con largas filas y desorganización, a pesar de que la Delegación de Programas de Desarrollo Integral pidió no difundir los puntos de aplicación, para evitar tumultos.

Después de que el martes la Secretaría de Educación estatal informó la ubicación de los puntos de vacunación que después fueron cambiados, por lo que la gente acudió pero se tuvo que ir sin la vacuna, los funcionarios del gobierno federal decidieron informar vía telefónica sólo a las personas ya registradas en la plataforma de vacunación.

La decisión se debió también a que el miércoles por la noche sólo llegaron 3 mil 900 dosis de vacuna Pfizer, por lo que no todos los adultos mayores de este municipio alcanzarían a ser inmunizados.

Sin embargo, por la mañana nuevamente la Secretaría de Salud estatal dio a conocer los puntos de vacunación: el Polideportivo de la Universidad de Colima, la colonia La Reserva, y el Complejo Magisterial del SNTE 6; lo que causó que llegaran más personas.

La señora Angelina Chávez, vecina de la zona centro, fue de las primeras en llegar e informó que durante las primeras horas del día todo transcurrió en orden, pues ella esperó sólo media hora, a pesar de que había una fila de alrededor de 100 personas, sin embargo, después de las 09:00 horas, iniciaron los tumultos y la desorganización.

“Ahorita el desorden se hizo con otra fila que hicieron, esta de aquí de la entrada, ya se enojaron y ya se está desbaratando, porque en la mañana que yo llegué era una sola fila, antes de las 8”, informó Angelina.

Más de 27 mil personas vacunadas en Colima

Otra de las personas que se dio cita, Rosario, atribuyó la desorganización a los ciudadanos más que a las autoridades, ya que inició cuando no se respetaron las filas.

“Hay gente que no entiende, es culpa ya de la gente, se quiere meter, quiere ser primero, no guarda fila y les están dando indicaciones, que respeten los horarios que nos dieron y la gente no entiende”, expresó.

Uno de los elementos de seguridad informó que desde las 05:00 horas comenzaron a llegar los primeros adultos mayores. Cuatro horas después ya habían llegado más de 500 personas y al mediodía la fila ya daba vuelta a la cuadra.

Opinó que hay mala organización, pues si se vacunara en cada centro de salud y lo hiciera sólo el personal de sanidad, sin soldados ni servidores de la nación, la personas no tendrían que esperar tanto.

Según cifras de la Secretaría de Salud estatal, hasta este viernes ya se han vacunado a alrededor de 27 mil adultos mayores, de 6 de los 10 municipios del estado.

Actualmente están en proceso de vacunación los adultos mayores de Comala y Villa de Álvarez y faltan los municipios de Colima y Manzanillo.

Por Martha de la Torre

