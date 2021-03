AMLO propone eliminar secrecía en expedientes de servidores públicos

El gobierno federal alista una iniciativa para eliminar la secrecía en los casos judiciales de servidores públicos, con la finalidad de que se abran los expedientes y no se viole el debido proceso.

Así lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador quien afirmó que no debe haber fueros ni privilegios para servidores públicos.

“Una iniciativa de ley que en el caso de servidores públicos no haya secrecía, que se conozcan los expedientes, que no se argumente de que por el debido proceso no se pueden dar a conocer las investigaciones”, dijo.