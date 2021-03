8M: Reprochan los muros de Palacio Nacional

Reprochamos los muros en la frontera norte del territorio y ahora nos ponen uno en el Zócalo del país, este símbolo de represión no lo tuvimos en 2020 o 2019, dijo Lila Cizas, La Reinota, mujer que se hizo viral al regresar una bomba de humo a los policías que se encontraban tras la valla que rodeó Palacio Nacional durante la conmemoración del Día de la Mujer en la Ciudad de México.

“Cuando yo llegué parecía película, esto no pasó en 2020 y es que en el 2020 no había un muro, no estaba este símbolo de represión. Muchas personas piensan (que solo) ‘es un muro’, pues sí, pero nos quejamos de que nos pongan muros en la parte de arriba del país y éste está en nuestro Palacio, donde vamos a festejar nuestro 15 de septiembre, el 15 no había muro ¿no?, entonces qué significa”, expresó.

En entrevista con Alejandro Sánchez y Sofía García para el Informativo fin de semana para El Heraldo Radio comentó que no fue la única en regresar estos artefactos, cuando ella llegó a la explanada vio a diferentes personas que lo estaban haciendo y que le daba tiempo de hacerlo sin que explotaran, por eso, cuando cayó una cerca de ella no lo pensó, la tomó y la regresó al otro lado de la valla, la diferencia es que a ella la grabaron.

“Soy un civil, jamás en mi mano debió de haber estado ese artefacto, porque jamás debió de haber sido lanzado; la orden de lanzarlo no debió darse de ninguna manera, aunque nieguen que existieron”, señala.

Lila Cizas, La Reinota, reprochó no sólo el uso de estos artefactos, sino la presencia de civiles en el Palacio Nacional que estaban arrojando estos proyectiles.

LA VALLA DEL ENOJO

● En el Zócalo había enojo y mucha rabia contra el símbolo de la muralla, dijo Lila.

● El video se hizo viral, pero en Facebook y TikTok hubo comentarios muy tóxicos.

● Aunque es ingeniera en Sistemas, tiene interés en seguir estudiando.

Por Lisbette R. Lucero

