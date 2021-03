CLIMA HIDALGO: Se esperan ALTAS TEMPERATURAS y chubascos para la tarde de este 14 de marzo

Para este domingo 14 de marzo, la gente de Hidalgo debe tomar las sus medidas, ya que algunas zonas del estado amanecerán con temperaturas bastante bajas, pero para la tarde se pronostican chubascos y algunas temperaturas bastante elevadas; por lo que deben estar preparados para cualquier situación.

El Sistema Nacional Meteorológico confirmó que para este domingo de puente, Hidalgo tendrá de las temperaturas más altas de todo el país, por lo que la gente deberá tener cuidado de no sufrir un golpe de calor, es decir, no estar mucho tiempo bajo el sol o mantenerse bien hidratado para no tener algún síntoma.

Se esperan cielo nublados con temperaturas mínimas que ronden los 10°C con vientos que rondan los 15 a 30 km/, pero se contará con rachas de viento de 40 km/h, es decir podría sentirse una situación térmica mucho más baja.

Para la tarde se esperan algunas temperaturas de las más altas en el país, ya que están en el bloque de los estados que rondan los 35° y 40°C, Hidalgo forma parte de estados como: San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato, Estado de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Otras partes de la república

Las temperaturas más bajas siguen siendo en la zona de montañas de los estados en el norte del país, ya que Sonora, Chihuahua y Durango presentarán temperaturas que ronden los -10° a -5°C en las mañanas, esto debido al frente frío No. 42 que sigue arremetiendo contra algunas partes del país.

Mientras que en otras partes de la República Mexicana se nota que la primavera está cada vez más cerca, ya que presentarán temperaturas que rondarán los 40° y 45°C, por lo que los que vivan en: Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Chiapas deberán cuidarse de los golpes de calor y salir con ropa ligera.

Los intervalos de chubascos se presentarán en cinco estados, siendo Hidalgo uno de ellos. El resto de los estados que presentarán lluvias "fuertes" para este domingo son: Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Puebla; por lo que además de tener altas temperaturas en algunos de estos, la gente deberá estar preparada para posibles lluvias.

dza