Regreso a clases 2021: Esta es la fecha en la que AMLO asegura que TODO el país regresará a las aulas

Cada vez más las condiciones de la emergencia sanitaria por el Covid-19 en nuestro país van mejorando; este viernes se anunció que Sonora se convirtió en el tercer estado en teñirse de color Verde en el Semáforo Epidemiológico. En este sentido, la educación es uno de los rubros que espera con ansias el regreso a clases.

Ante este escenario, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que los estudiantes volverán a las aulas presenciales en todo el país antes de que termine este ciclo escolar; aseguró para ello se comenzará con la aplicación de vacunas contra el SARS-CoV-2 para docentes y trabajadores del sector escolar.

Esta declaración la realizó en la inauguración del cuartel de la Guardia Nacional en Sinaloa. En el evento explicó que no se puede continuar con las clases a distancia, que aunque han ayudado en esta temporada de crisis sanitaria, no es como asistir a los colegios, pues "la escuela es el segundo hogar".

"Hacer valer el derecho a la educación, no podemos continuar con las clases a distancia, con televisión, con internet, han ayudado mucho pero no es lo mejor, la escuela es como el segundo hogar y ya los niños las niñas los estudiantes quieren encontrarse de nuevo, lo mismo los maestros. No vamos a esperar que termine el curso, el ciclo escolar con clases a distancia, antes de eso vamos a tener clases presenciales en Sinaloa y en todo el país", subrayó.

AMLO garantiza el regreso a clases

El tabasqueño dijo que se asegurará de garantizar las buenas condiciones para que este paso se de sin poner en riesgo la salud de los menores de edad, "desde luego antes que nada el principal derecho humano que es el derecho a la vida, el derecho a la salud", señaló el mandatario ante los medios de comunicación.

Compromiso de la vacunación a los adultos mayores

Sobre la Jornada Nacional de Vacunación para los adultos mayores aseguró que antes de que termine el mes de abril, todas las personas de este grupo vulnerable estarán imunizados contra la enfermedad respiratoria, por lo menos con la primera dosis.

