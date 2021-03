Confirma amenazas candidata de Morena a la gubernatura SLP

La candidata de Morena a la gubernatura de San Luis Potosí, Mónica Liliana Rangel Martínez, confirmó que se encuentra amenazada y que ha solicitado la protección de cuerpos de seguridad del Gobierno del Estado, como lo informó esta mañana el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

En la conferencia matutina de este viernes el mandatario de la nación presentó una gráfica con acontecimientos relevantes en diversos estados, entre ellos San Luis Potosí donde se da cuenta de que en la Mesa de paz y Seguridad se informó que la abanderada de Morena y ex secretaria de Salud del gobierno estatal priista estaba amenazada y había requerido seguridad del Estado.

Ayer el encargado de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), Carlos Arturo Landeros Hernández reveló que iban ocho las y los candidatos a un cargo de elección popular que habían solicitado protección durante sus campañas proselitistas y detalló que eran tres a la gubernatura, tres a presidencias municipales y dos a diputaciones.

El fin de semana pasado, durante una gira de acompañamiento a la campaña por la Zona Metropolitana de la capital de San Luis Potosí, el presidente nacional de Morena y la candidata fueron increpados y agredidos con huevos y jitomates morenistas inconformes encabezados por la ex funcionaria de la delegación del Bienestar y aspirante a la candidatura a la diputación federal por el Distrito 7, Roxana Hernández.

Alejandro Rojas Díaz-Durán, suplente del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, acusó que entre los agresores se encontraban militantes del PVEM y empleados municipales del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, ambos bastiones del grupo político denominado “la gallardía” que lidera el diputado federal y candidato a la gubernatura, José Ricardo Gallardo Cardona.

También en las últimas horas se desató un intercambio de ataques entre Alejandro Rojas Díaz-Durán y el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Sergio Serrano Soriano; éste último criticó el “protagonismo” del senador suplente a quien le dijo que no tiene nada que hacer en San Luis pues no tiene ningún cargo partidista ni calidad moral para venir a defender a una candidata que la militancia no quiere.

En respuesta, el ex secretario de Turismo del gobierno del entonces Distrito Federal acusó al dirigente estatal morenista de ser “gallardista” y justificó su activismo en San Luis Potosí en el nombramiento en el 2018 como vicecoordinador de la Circunscripción Electoral 02 a la que pertenece San Luis Potosí.

La candidatura de Rangel ha sido ampliamente cuestionada por la militancia de Morena causando movilizaciones, cierres de carreteras y una desbandada de desafiliaciones en beneficio del Partido Verde Ecologista de México.

Por Pepe Alemán

is