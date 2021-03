Se desploma helicóptero en el puerto de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco

Este jueves por la mañana, un helicóptero perteneciente a una empresa particular se desplomó cuando estaba a punto de aterrizar en el puerto de Dos Bocas en el municipio de Paraíso en Tabasco, por lo cual, se reportaron dos personas lesionadas.

De acuerdo a los primeros reportes que han surgido por parte del personal del puerto, el percance ocurrió minutos después de las 7:55 de la mañana, cuando un helicóptero con matricula XA-UQV de la empresa Pegaso que regresaba de una plataforma petrolera en las aguas del golfo de México, se desplomo abruptamente a unos 10 metros de altura en el puerto de Dos Bocas.

Viajaban dos pilotos, el capitán resultó herido. Foto: Especial



En la aeronave viajaban dos pilotos de los cuales el capitán resultó con lesiones de consideración mientras que el copiloto resultó con algunos raspones, además, de acuerdo al reporte de las autoridades, el helicóptero transportaba a 4 elementos de la Marina Armada de México, los cuales no resultaron lesionados, sin embargo, los dos pilotos fueron auxiliados por una ambulancia de la Semar y llevados a un hospital.

Trascendió que los pilotos únicamente dijeron que un objeto no identificado golpeó el motor trasero del helicóptero lo que provocó la caída de la aeronave a una zona cercana al helipuerto de Dos Bocas, sin embargo, las autoridades no han emitido ningún comunicado informando sobre las causas del accidente aéreo.

Personal médico se acercó para atenderlos. Foto: Especial

Por Javier Armando de la Rosa Valdez

