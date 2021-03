Para proteger salud y económica, pedirán pruebas negativas para entrar a Miramar

Para proteger la salud y economía, el alcalde de Ciudad Madero, Adrián Oseguera Kernion, reconoció que es necesario que los hoteles de la Playa Miramar, soliciten pruebas negativas a los turistas originarios de entidades o países donde existen casos de las diferentes variantes de coronavirus.

Miramar, es la playa más importante de Tamaulipas y se prevé que para la Semana Santa se otorguen permisos para 20 mil personas diariamente.

"Han sufrido mucho los comerciantes y hoteleros, es algo difícil, pero también vamos a pedir a los hoteleros que los del extranjeros deberán tener pruebas negativas de lo contrario no podrán entrar", puntualizó.

El edil recalcó que hay una coordinación con mas dependencias de Salud y Turismo del Gobierno de Tamaulipas, para que dicha medida se pueda aplicar durante el periodo vacacional y proteger a las familias de la región.

"Es para donde exista la cepa, por el amor de Dios, no estamos de vacaciones, qué les vamos a decir a los doctores y adultos mayores", declaró.

"Estamos en reuniones con la Secretaría de Turismo del Estado, Salud, analizando ese tipo de horarios, filtros, nidos que vamos a tener en la playa, son aproximadamente 10 nidos, estamos analizando cuántos turistas puedan entrar, al rededor de 20 mil por día y no podrán quedarse a dormir como antes", apuntó Oseguera Kernion.

"No estamos de vacaciones, no se va permitir con bebidas embriagantes, habrá Policía permanente, tenemos que cuidar la salud y la economía. Todos son bienvenidos, pero hay que aclarar que no estamos de vacaciones, estamos en una contingencia de pandemia mundial", dejó en claro el alcalde de Ciudad Madero.

