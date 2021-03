En Jalisco prohíben el uso de seguros para niños en taxis y autos de redes de transporte

Los seguros para niños en puertas traseras de taxis y autos de las empresas de redes de transporte deberán de estar desactivados siempre, al igual que el que impide el mecanismo de los elevadores de las ventanas, esto con la aprobación de una Reforma en la Ley de Movilidad y Transporte de Jalisco, aprobada por el Congreso del Estado.

Esta Reforma se hace por seguridad de los usuarios, sobre todo pedido por mujeres, según señaló el diputado Jonadab Martínez, luego de que fuera sometida a votación en el Pleno del Congreso y votada a favor por unanimidad.

“Se aprueba esta Reforma para que en los vehículos no blinden las puertas con seguros para niños, tampoco las ventanillas, ya que muchas mujeres se quejaban de que querían escapar de un acoso o alguna sospecha de un acto violento, no podían salir del vehículo, con esta Reforma se obliga que no blinden sus puertas, en caso de que exista una amenaza pueda huir, por así decirlo, es una petición de las mujeres”, dijo.

La Reforma se hace al artículo 83 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, que añade la fracción XIX, que especifica se debe de “Promover medidas que le garanticen al usuario del servicio, poder abrir puertas y ventanas del vehículo para acceder al exterior en todo momento como medida de seguridad y prevención de todo tipo de violencia”.

La Policía Vial podrá multar por 10 Unidades de Medida y Actualización (UMA), alrededor de 900 pesos, a quien no acate esta nueva medida, además deberán de acreditar cada año en el chequeo de la revista mecánica que no esté activada.

Aprueban “vacaciones”

A partir del 29 de marzo y hasta el 9 de abril, el Congreso de Jalisco entrará en un periodo inhábil por la temporada de Semana Santa y Pascua, aunque hay 23 diputados que recién se incorporan a su trabajo, por ley no podrían tomar vacaciones, sin embargo, esta medida aplica para los empleados de base. Durante estos 15 días inhábiles, los diputados deberán de mantener actividades sin convocar a sesiones del Pleno o Comisión.

Por otra parte, en la Sesión Ordinaria de este miércoles, se tomó protesta a tres diputados suplentes; por parte de Morena a Cinthya Guadalupe Pérez Rivera y Cuahutémoc Salazar Guzmán; mientras que por el PAN a Manuel Jara Rodríguez.

Cinthya Guadalupe sustituirá a Juan Soltero, quien se mantuvo en el cargo por tres días, pidió licencia porque fue invitado a participar en el proceso electoral, según expuso, pero no especificó de qué manera.

Trascendió que la verdadera razón fue que no se le dio la coordinación de la fracción de los morenistas, pues se había acordado en reglamento no entregar este puesto a un diputado suplente; además exigía plazas para la contratación de empleados supernumerarios, de las que sólo le dieron dos, situación de la que no estuvo de acuerdo.

Por Ricardo Gómez

GB