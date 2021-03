Desde que inició la pandemia no tengo idea de donde viven mis hijos: Mayté López González

Luego de que hace cinco años actual senador por Chiapas de Movimiento Ciudadano, Noé Castañón se llevara a los hijos de su ahora exesposa, Mayté López González afirmó que lleva ese mismo tiempo sin verlos y sin tener derecho a convivencia porque así lo dictaminó el juez interino Santiago Pérez Zaragoza del juzgado 16 damn liar de la Ciudad de México.

No le importó el bienestar de mis hijos ni los derechos de tener una mamá", dijo López González

Al respecto, agregó que el juez dijo que no puedo tener convivencias además, de admitir un juicio de patria potestad por la vía incorrecta, porque el no podía hacerlo para beneficiarlo, argumentando que ella no cumple con la pensión alimenticia que el pretende que se le de, cuando él es senador y no requiere de esta pensión, además, de indicarle que tiene que darle las pensiones atrasadas.

Dijo ser una mujer que nunca trabajó y que apenas está saliendo adelante apenas, por le parece es inhumano que alguien que no necesita esa pensión se la solicite si tuviera las posibilidades y pudiera verlo.

En entrevista con Blanca Becerril para República H, López González señaló que Santiago le inventó una denuncia en la que ya ha ganado tres veces y el juez le ha dado el fallo a su favor en el estado del sureste del país, de que es improcedente la restricción que le ponen pero, la titular del juzgado séptimo, la jueza Minerva Constantino y el magistrado del Primer Tribunal, Jorge Mason Cal y Mayor le aceptan recursos y amparos para que no e puedan dar estas convivencias.

Destacó que a partir de que inició la pandemia, el señor Pérez Zaragoza los sacó del colegio y actualmente no tiene idea de donde viven, en donde antes, sabía donde estudiaban, donde vivían en Chiapas, y la gente de ahí le platicaba cómo estaban y ahora desconoce si estudian o quien los cuida;

"Los tiene súper escondidos además de que en estos años", dijo la madre, reveló que sus hijos no han tenido una infancia libre y amorosa como deberían de tener todos los niños ya que no los dejan ir a las fiestas de sus compañeros, y no los dejaban vivir abiertamente con sus amigos y hablar con normalidad.

Dijo además, que sus hijos tiene 12, 10 y el más pequeño siete años, y precisó en que su exesposo no se da cuenta que los usa.

Escucha la entrevista completa aquí:

DRV