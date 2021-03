Baja California: Cierran de nuevo la carretera de La Rumorosa por nevada

Autoridades de los tres órdenes de gobierno determinaron cerrar la circulación de vehículos en el tramo de La Rumorosa hasta El Hongo, en Baja California, ya que se considera que las nevadas registradas pudieran representar un peligro para los vehículos que por ahí transiten.



Lo anterior lo confirmó el Titular de la Dirección Estatal de Protección Civil (DEPC), José Salvador Cervantes Hernández, quien dijo que fue una decisión que se tomó por parte de todas las autoridades, como son Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Guardia Nacional, Protección Civil de Tecate y el Fideicomiso Carretero de La Rumorosa (FIARUM), para determinar las acciones de prevención que se implementarán a favor de los ciudadanos.



“Derivado de la nevada que cayó en la madrugada, se ha tomado la decisión de cerrar la autopista en el tramo Hongo-Rumorosa en ambos sentidos, ya que las condiciones de la cinta asfáltica no permiten la circulación segura”, dijo Cervantes Hernández.



El Titular de la DEPC hizo el llamado a los ciudadanos para que ayuden a las autoridades a hacer su trabajo: “Pedimos de la manera más atenta que por favor no se aproxime a esta zona, hay puntos de control de la Guardia Nacional para evitar el paso”.

Bajas temperatura en México

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para este 11 de marzo se prevén temperaturas mínimas de -10 a -5°C con heladas en las zonas montañosas de Baja California, Sonora y Chihuahua, y de -5 a 0°C con heladas en las zonas montañosas de Durango y Zacatecas.

Para mañana, se espera que el frente frío 41 se extienda sobre el norte del país. Mientras tanto, la Décimo primera Tormenta Invernal se ubicará en el suroeste de Estados Unidos, muy próxima a la frontera con México.

Esto ocasionará un descenso de las temperatura, rachas de viento fuertes a intensas y lluvias en la región. También se pronostica caída de nieve o aguanieve en las sierras del norte de Baja California.

Se esperan además temperaturas mínimas para la madrugada del viernes de -10 a -5°C con heladas en las zonas montañosas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, y de -5 a 0°C con heladas en las zonas montañosas de Zacatecas.

Por Atahualpa Garibay

