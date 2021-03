AMLO vuelve a agitar su pañuelo blanco para decir que acabó con la corrupción

El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a presumir desde su conferencia matutina que su gobierno ya logró erradicar la corrupción, porque él no tolera esas prácticas.

Como lo ha hecho en reiteradas ocasiones desde La Mañanera, el mandatario sacó de su bolsa un pañuelo blanco el cual agitó para demostrar que se ganó la batalla.

"Se lleva bastante avance, ya puedo decir: Arriba no hay corrupción, aunque les dé coraje a los conservas, ya se acabó", dijo López Obrador.

Según explicó ante el cuestionamiento de la prensa, ha logrado acabar con esa práctica arraigada en sexenios pasados porque el presidente no es corrupto y no tolera esa práctica.

"La corrupción se está limpiando de arriba para abajo, como se barren las escaleras, es que eso es lo fundamental", reiteró desde Palacio Nacional.

Incluso López Obrador indicó que es una mentira la versión de que el presidente no se entera de los negocios corruptos; "porque es mentira que el presidente no sepa o no esté enterado".

Foto: Presidencia

gzm