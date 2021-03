Van 2 años del homicidio de un menor en casa de exsecretario de Turismo de Colima; el caso sigue impune

Bajo el argumento de que la juez tenía amistad con uno de los abogados de Efraín Heriberto Angulo Rodríguez, exsecretario de Turismo de Colima, en cuya casa fue asesinado por asfixia un menor de edad el 4 de marzo del 2019, este lunes fue pospuesta una vez más la audiencia del caso.

En 2 años, Erick Magaña, padre de Josué de 16 años de edad, no ha recibido justicia por el homicidio de su hijo, registrado en el marco de una fiesta, de las muchas que el secretario hizo según sus vecinos, quienes denunciaron que esta se salió de control, pues escucharon gritos, golpes, balazos y vieron salir a varios hombres escapando desnudos por la azotea.

Contrario a la versión de la Fiscalía General del Estado, el gobierno estatal y el propio exsecretario, que informaron que fueron atacados y robados por un comando armado.

A la fecha, ya son tres jueces y varios fiscales los que han pasado por este caso, recuerda Erick, quien argumenta que con pretextos han alargado el proceso, a pesar de que ya estaban por dictar sentencia a dos detenidos por su probable participación.

“Se iban a declarar culpables ellos y les iban a dictar sentencia y ya se iba a acabar eso ahí, pero el juez Trujillo dijo que estaba mal el proceso, que cómo iban a sentenciar sin haber un juicio”, recordó Erick.

Aunque sabe que los detenidos no son los homicidas de su hijo, Erick tenía la esperanza de que al haber un juicio abreviado, se llamaría a declarar a los testigos, y al fin se iba a saber quién fue el verdedero asesino de Josué, pero no ocurrió.

“Hay 2 detenidos que a leguas se nota que son chivos expiatorios, sí estuvieron ahí en la casa del ex secretario ese día, pero no son los responsables, o sea, son responsables en parte, pero los verdaderos responsables siguen sueltos. El secretario sigue suelto y no hay más detenidos que ellos. Ellos eran empleados”, informó.

Erick reprochó que el exsecretario de Turismo nunca fue detenido, a pesar de que la fiesta fue en su casa y los imputados declararon que él contrataba a los menores, pero sólo renunció y no se volvió a saber de él.

“En la declaración dice cuánto les pagaba, las contrataciones que hacía y que al entrar tenían que ‘encuerarse’ todos, droga, alcohol, todo tenía ahí”, indicó Erick, tras informar que son dos carpetas de investigación las que se siguen, una por el homicidio y otra por corrupción de menores.

De la misma forma, se dejó ir a los participantes de dicha fiesta, entre ellos dos extranjeros, quienes fueron identificados como “acompañantes”, y de los cuales la fiscalía informó que no sabe de su paradero, pese a que en sus redes sociales los ubican en la Ciudad de México.

Erick cusa directamente a gobernador José Ignacio Peralta Sánchez de la impunidad del asesinato de su hijo, por proteger a toda costa a González Angulo, lo que hace en complicidad con la FGE y todas la dependencias involucradas, incluida la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que tras poner una queja, afirmó que el caso avanzaba correctamente.

Por Martha de la Torre.

