Tras petición de Claudia Sheinbaum, director de PBI se va

A petición de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, el director general de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), José Arturo Blanco Hernández, fue destituido de su cargo por las agresiones contra cuatro fotoperiodistas, entre ellas, Leslie Pérez, quien labora en El Heraldo de México.

En videoconferencia de prensa, la mandataria capitalina enfatizó que no van a permitir el abuso policial. "Ayer pedí la destitución del jefe de la Policía Bancaria, y siempre que se actúe con abuso policial, vamos a estar ahí, voy a ser la primera. No sólo pedí la destitución de las personas que participaron, sino, la del jefe de la Policía Bancaria, que por cierto lo conocía de hace tiempo. Eso no se puede permitir", comentó.

Las fotoperiodistas fueron agredidas el #8M cuando cubrían las protestas por el Día Internacional de la Mujer, en el Metro Hidalgo, cuando sufrieron agresiones y las esposaron

"No puede permitirse el abuso policial, y menos contra periodistas, estoy en contra de eso", afirmó la mandataria capitalina. También cuatro policías fueron suspendidas de su puesto en lo que se llevan a cabo las diligencias correspondientes.

Aunque Blanco Hernández ya había sido destituido de la corporación el pasado 5 de marzo, por distintos motivos.

